รถเทสลา พุ่งตกคลอง คนขับเปิดประตูไม่ได้ สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
รถเทสลา พุ่งตกคลอง ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี คนขับเปิดประตูไม่ได้ พยายามทุบกระจก พลเมืองดีพยายามช่วย แต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายคนขับจมน้ำเสียชีวิต
ร.ต.อ.สายชล อดใจ รอง สว.สอบสวน สภ.หนองเสือ รับแจ้งมีเหตุรถยนต์ตกคลอง บริเวณถนนเลียบคลองสิบ หน้าปากซอยโรงมะขาม ม.4 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนเลียบคลองสิบ หลัก กม.ที่ 5+500 พบมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหนองเสือ มูลนิธิร่วมกตัญญู และพลเมืองดี ได้ลงไปช่วยค้นหารถยนต์ที่จมคลองลึกเกือบ 10 เมตร พบว่ามีคนติดอยู่ด้านในรถเป็นรถเก๋งระบบไฟฟ้าและมีเสียงคนเคาะกระจกขอความช่วยเหลือก่อนเงียบเสียงไป เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุบกระจกเปิดประทุนหลังคารถด้านบน จากนั้นช่วยกันดึงร่างคนขับ ทราบชื่อคือ นายวิทย์ธวัช (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปีขึ้นมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิต
จากนั้นเจ้าหน้าที่ดึงรถเก๋งขึ้นจากน้ำ พบเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เทสลา โมเดล 3 สีดำ สภาพกันชนหน้ามีชนยุบ กระจกหลังแตกจากการที่ทางกู้ภัยฯทุบแตกเพื่อช่วยคนในรถและกระจกประตูข้างเปิดลง ภายในรถถุงลมนิรภัยเปิดทำงาน
ขณะที่ กู้ภัย และ พลเมืองดี ที่พยายามลงไปช่วย เล่าว่า รับแจ้งว่ามีรถตกน้ำจึงเกินทางมาที่เกิดเหตุทันที พบจุดที่รถตกคลองบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลหนองเสือ มีรอยล้อรถขับตกลงไปในคลองเป็นทางลงไปในคลองรถยังไม่จมน้ำทันที รถลอยห่างจากจุดตกไปประมาณ 100 เมตรก่อนรถจมกลางคลอง จึงลงไปช่วยกับเพื่อนสองคนและมีเสียงเคาะกระจกดังจากในรถดัง แต่ไม่สามารถเปิดประตูได้ จึงทุบกระจกด้านบนหลังคาก่อนดึงคนในรถออกมาจากตัวรถนำขึ้นฝั่ง
เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน สภ.หนองเสือ ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานและนำรถเก๋งไปไว้ที่สภ.หนองเสือ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งและให้มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่ รพ.ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รพ.มศว.) คลอง16 นครนายกต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เทสลา หักหลบจยย. ชนเกาะกลางพังยับ ศูนย์แจ้งซ่อม 149 รายการ สรุปยอด 1.3 ล้าน
- สื่อดังแฉ พนักงาน Tesla ดูกล้องในรถได้ แชร์คลิปขำในกันบริษัทว่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: