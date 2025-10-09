ปู่ฝรั่งเศสสิ้นหวัง ปล้นซุเปอร์ฯ อยากเข้าไปช่วยหลาน ถูกลวนลามในคุก
ปู่ฝรั่งเศสสิ้นหวัง ก่อเหตุปล้นซุเปอร์มาร์เก็ต เผยอยากเข้าไปช่วยหลาน หลังหลานถูกลวนลามในคุก ศาลเห็นใจให้จำคุกที่บ้าน 5 เดือน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว RCI รายงานถึงคดีประหลาดที่เกิดขึ้นที่กัวเดอลุป ประเทศฝรั่งเศส ภายหลังจากที่ชายชราวัย 60 ปี ได้ก่อเหตุปล้นซุเปอร์มาร์เก็ตใกล้สถานีตำรวจ โดยได้บังคับให้พนักงานส่งเงินมาให้เขา พร้อมกับขโมยขวดไวน์และชีสไปด้วย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามชายคนดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตนักดับเพลิงไม่ได้แสดงท่าทีจะหลบหนีแต่อย่างใด แต่กลับรอให้ตัวเองถูกจับกุม ก่อนที่เขาจะถูกตำรวจคุมตัวในที่สุด
ชายคนดังกล่าวสารภาพว่าเขาทำไปเพราะเขาอยากจะเข้าไปช่วยหลานชายของเขาที่อยู่เรือนจำ เพราะหลานชายของเขาโดนลวนลามในเรือนจำ และพบว่ามีฟันหัก ซึ่งทนายของเขากล่าวว่าเขาทำไปเพราะหมดทางเลือก ผนวกกับอาการป่วยของเขา ทำให้เขารู้สึกสิ้นหวัง และไม่ได้ต้องการเงิน อย่างน้อยๆ เขาแค่อยากไปเดินเป็นเพื่อนหลานของเขาในเรือนจำ
ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์แล้วมองว่าผู้ก่อเหตุนั้นกระทำไปด้วยความหมดหวัง ผนวกกับปู่วัย 60 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ศาลจึงพิพากษาจำคุก 5 เดือนที่บ้าน และรอลงอาญาอีก 10 เดือน พร้อมสั่งให้ชดใช้ทางซุเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ปู่ยังได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหลานได้ตามเดิม ศาลยังระบุอีกด้วยว่าตามปกติแล้วโทษแบบนี้ต้องรับโทษจำคุก 3-5 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุก 6 เดือน อินฟลูฝรั่งเศส เล่นไม่เข้าเรื่อง แกล้งใช้เข็มฉีดประชาชน
- ศาลฝรั่งเศส จำคุกหนุ่ม ตบหน้ามาครง 4 เดือน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: