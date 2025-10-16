แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ตำรวจได้บุกค้นบ้านพักของ เรียวโกะ โยเนคุระ (Ryoko Yonekura) นัดแสดงสาวมากฝีมือ พบทั้งยาเสพติด และอุปกรณ์การเสพ คาดเป็นของแฟนหนุ่ม
มีรายงานจากสื่อดังของญี่ปุ่นว่า โยเนคุระ เรียวโกะ (Ryoko Yonekura) นักแสดงสาวชื่อดังวัย 50 ปี กำลังอยู่ภายใต้การสืบสวนอย่างจริงจังของหน่วยปราบปรามยาเสพติด (Matori) ของกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานญี่ปุ่น หลังต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติด โดยมีการบุกค้นบ้านพักของเธอเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอเพิ่งโพสต์แสดงความรักต่อละครเพลงเรื่อง “CHICAGO” ที่เธอถือเป็นงานในชีวิต
หลังจากการบุกค้นบ้าน ข่าวคราวของโยเนคุระก็เงียบหายไปจากสาธารณะ รวมถึงการหยุดอัปเดต Instagram และการยกเลิกงานกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
แม้จะหายไปจากสื่อสาธารณะ แต่ผู้หญิงวัย 40 กว่าปีซึ่งเป็นสมาชิกแฟนคลับของโยเนคุระเปิดเผยว่า โยเนคุระได้ส่งข้อความสุดท้ายแบบจำกัดผู้เข้าชมไปยังบัญชี Instagram ของแฟนคลับ ซึ่งวิดีโอดังกล่าวเป็นการรวบรวมภาพเบื้องหลังการเตรียมงานซ้อมและการแสดงบนเวทีโชว์ ‘RYOKO YONEKURA – DISFRUTA DISFRUTA -‘ ซึ่งเธอจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีของเธอ
นักข่าวสังคมระบุว่า ปัญหาในการสืบสวนคดีนี้คือการระบุความเป็นเจ้าของของกลางที่ยึดได้ เนื่องจากแฟนหนุ่มชาวอาร์เจนตินาที่เป็นนักเต้นมักจะเข้าออกบ้านพักของโยเนคุระเป็นประจำ ซึ่งตำรวจจำเป็นต้องสอบปากคำเขาเพื่อยืนยันว่าใครคือเจ้าของหลักฐานที่ถูกยึดไป แต่มีรายงานว่าแฟนหนุ่มของเธอได้เดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศแล้ว
แฟนคลับหญิงคนดังกล่าวยังแสดงความกังวลว่ากิจกรรมของแฟนคลับต้องหยุดชะงักมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว และเมื่อพิจารณาว่าโยเนคุระถูกบุกค้นบ้านเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ก็ทำให้เกิดคำถามว่าเธอและทีมงานรู้สึกอย่างไรขณะที่โพสต์วิดีโอสุดท้ายในวันที่ 31 สิงหาคม
“ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป เราก็หวังว่าจะได้รับเงินค่าสมาชิกบางส่วนคืน” เธอกล่าว แต่ตามเงื่อนไขของแฟนคลับระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ หากมีการยุบชมรม
