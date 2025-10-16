บันเทิง

แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 13:24 น.
79

สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ตำรวจได้บุกค้นบ้านพักของ เรียวโกะ โยเนคุระ (Ryoko Yonekura) นัดแสดงสาวมากฝีมือ พบทั้งยาเสพติด และอุปกรณ์การเสพ คาดเป็นของแฟนหนุ่ม

มีรายงานจากสื่อดังของญี่ปุ่นว่า โยเนคุระ เรียวโกะ (Ryoko Yonekura) นักแสดงสาวชื่อดังวัย 50 ปี กำลังอยู่ภายใต้การสืบสวนอย่างจริงจังของหน่วยปราบปรามยาเสพติด (Matori) ของกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานญี่ปุ่น หลังต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติด โดยมีการบุกค้นบ้านพักของเธอเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอเพิ่งโพสต์แสดงความรักต่อละครเพลงเรื่อง “CHICAGO” ที่เธอถือเป็นงานในชีวิต

หลังจากการบุกค้นบ้าน ข่าวคราวของโยเนคุระก็เงียบหายไปจากสาธารณะ รวมถึงการหยุดอัปเดต Instagram และการยกเลิกงานกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Credit : Instagram @ryoko_yonekura_0801
Credit : Instagram @ryoko_yonekura_0801

แม้จะหายไปจากสื่อสาธารณะ แต่ผู้หญิงวัย 40 กว่าปีซึ่งเป็นสมาชิกแฟนคลับของโยเนคุระเปิดเผยว่า โยเนคุระได้ส่งข้อความสุดท้ายแบบจำกัดผู้เข้าชมไปยังบัญชี Instagram ของแฟนคลับ ซึ่งวิดีโอดังกล่าวเป็นการรวบรวมภาพเบื้องหลังการเตรียมงานซ้อมและการแสดงบนเวทีโชว์ ‘RYOKO YONEKURA – DISFRUTA DISFRUTA -‘ ซึ่งเธอจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีของเธอ

Credit : Instagram @ryoko_yonekura_0801

นักข่าวสังคมระบุว่า ปัญหาในการสืบสวนคดีนี้คือการระบุความเป็นเจ้าของของกลางที่ยึดได้ เนื่องจากแฟนหนุ่มชาวอาร์เจนตินาที่เป็นนักเต้นมักจะเข้าออกบ้านพักของโยเนคุระเป็นประจำ ซึ่งตำรวจจำเป็นต้องสอบปากคำเขาเพื่อยืนยันว่าใครคือเจ้าของหลักฐานที่ถูกยึดไป แต่มีรายงานว่าแฟนหนุ่มของเธอได้เดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศแล้ว

แฟนคลับหญิงคนดังกล่าวยังแสดงความกังวลว่ากิจกรรมของแฟนคลับต้องหยุดชะงักมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว และเมื่อพิจารณาว่าโยเนคุระถูกบุกค้นบ้านเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ก็ทำให้เกิดคำถามว่าเธอและทีมงานรู้สึกอย่างไรขณะที่โพสต์วิดีโอสุดท้ายในวันที่ 31 สิงหาคม

“ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป เราก็หวังว่าจะได้รับเงินค่าสมาชิกบางส่วนคืน” เธอกล่าว แต่ตามเงื่อนไขของแฟนคลับระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ หากมีการยุบชมรม

Credit : Instagram @ryoko_yonekura_0801
Credit : Instagram @ryoko_yonekura_0801

อ้างอิง : news.livedoor.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

17 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

40 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ตามรอยฝัน หนุ่มเกษียณตัวเองบนวัย 32 สู่ชีวิตเรียบง่ายในเชียงใหม่ ด้วยกฎ 70% และตัวเลขมหัศจรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เดือน ก.ค. เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ขอโทษไม่ได้มีเจตนา ยอมรับ “โหนกระแส” รายงานด้านเดียวจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเกาหลี สกัดหนุ่มวัย 30 เตรียมบินไปกัมพูชาได้ทัน หลังเจอพิรุธ ส่อเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่าความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แจกบ้าน 1 หลัง บันเทิง

สรุปยอด “เจนนี่ไลฟ์ 6 วัน”พุ่ง 600 ล้าน ลั่น 10 วันแตะยอดนี้แจกบ้าน 1 หลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา ลุ้นหวยออกวันพฤหัสบดี 16 ต.ค. 68 ใบเต็มโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บ่นการเมืองสกปรก ชี้เจอ “ธรรมนัส” น้อยกว่า “พรรคส้ม” อีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่ เศรษฐกิจ

ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปอง ฮาย อาภาพร จับมือ ตั๊ก สิริพร-สุนารี ล้วงไหย่านาค โชว์ชัดเลขท้าย 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 13:24 น.
79
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button