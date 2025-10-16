ข่าวดาราบันเทิง

สรุปยอด “เจนนี่ไลฟ์ 6 วัน”พุ่ง 600 ล้าน ลั่น 10 วันแตะยอดนี้แจกบ้าน 1 หลัง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 12:09 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 12:12 น.
118
เจนนี่แจกบ้าน 1 หลัง


เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์สด 6 วัน ยอดขายพุ่ง 600 ล้าน ! ประกาศภายใน 10 วันถ้าครบหนึ่งพันล้าน แจกบ้าน 1 หลังโต ลุ้นต่อปรากฏการณ์การตลาดสไตล์บ้านๆ จะไปหยุดปังที่ตรงไหน สดๆ ร้อนๆ พระเอกคิวทองตบเท้ามาหาถึงรั้วหน้าบ้าน

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก ที่เปิดไลฟ์ขายของจนยอดขายพุ่งกระฉูด มีดาราคนดังตัวท็อปของวงการและแบรนด์ต่าง ๆ มาขอร่วมขึ้นไลฟ์ขายของเพียบ โดยถึงเวลานี้อินฟลูฯ – นักร้องสาวแดนใต้ อายุ 30 ปี เปิดไลฟ์มาเป็นจำนวน 6 วัน อัปเดตยอดโกยรายได้เข้ากระเป๋าไปแล้วกว่า 557 ล้านบาท

ล่าสุด เจ้าแม่การตลาดไลฟ์สดแบบบ้านๆ ยังเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่อง เมื่อผุดชาลเลนจ์เบาๆ โดยประกาศทำนองใจป้ำว่า เธอพร้อมจะแจกบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลังโต ให้กับลูกค้าและแฟนคลับที่คอยสนับสนุนสินค้าและคอนเทนต์ของเธอด้วยดีเสมอมาด้วย

“ถ้า 10 วัน ได้ 1,000 ล้าน 11.11 นี้แจกบ้าน 1 หลัง” หลังแคปชั่นอัปเดตยอดขายรวมทั้งหมด 6 วัน ปรากฏตัวเลข 9 หลักหยุดอยู่ที่ 557,193,852 บาท ต่อมาเวลาไม่นานเสียงแซ่ซ้องในตัวหวานใจและแม่ลูก 2 ก็ถล่มเข้ามา อาทิ “ภูมิใจในตัวพี่เสมอ ดีใจนะวันนั้นคนด่าเป็นแสนแต่วันนี้คนรักพี่เพิ่มขึ้นมากกว่าแสนด้วยซ้ำ มีคนซัพพอร์ตมากขึ้น เก่งที่สุดเก่งทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เก่ง รักกก”

“สุดยอด เก่งที่สุด #เทศกาลเจนนี่”

“ปังที่สุดเลยยค่า”

“เก่งมากกก นัมเบอร์วัน”

เจนนี่ยอดขายรวม 6 วัน 557193852 บาท

รัชนก สุวรรณเกตุ (เจนนี่ เล่นเฟสนี้เฟสเดียว น๊าาา)


ทั้งนี้อัปเดตสดๆ ร้อนๆ ในส่วนของแบรนด์และเจ้าของสินค้าอีกหลายเจ้าที่ตอนนี้กำลังพยายามิตด่อหาตัวแม่นักขายสายอินฟลูฯ ขวัญใจดาราชนิดบานตะไท ล่าสุดเจนนี่ย้ำว่า ปัจจุบันทีมงานหลังบ้านได้แต่งตั้งนักกฎหมายเข้ามาช่วยดูเรื่องเซ็นสัญญาก่อนขึ้นไลฟ์ขายสินค้า

โดยไม่ลืมฝากคำย้ำเตือนแบบกระชับๆ ว่า “ทนายความมาถึงแล้วค่ะ ต่อไปนี้ทุกแบรนด์ ต้องเซ็นสัญญาก่อน ขึ้นไลฟ์ รับประกันเรื่องไม่ใส่สารอันตรายต่างๆ ฝ่าฝืนปรับ 100 ล้าน หน้างานเซ็นสด ทางบ้านเซ็นแบบอิเล็กทรอนิค ลูกค้าต้องได้ของที่ดีที่สุด”

“ทนายความมาถึงแล้วค่ะ ต่อไปนี้ทุกแบรนด์ ต้องเซ็นสัญญาก่อน ขึ้นไลฟ์ รับประกันเรื่องไม่ใส่สารอันตรายต่างๆ ฝ่าฝืนปรับ 100 ล้าน หน้างานเซ็นสด ทางบ้านเซ็นแบบอิเล็กทรอนิค ลูกค้าต้องได้ของที่ดีที่สุด”.

เจนนี่ตั้งทนายความ ดูเรื่องเซ็นสัญญาไฟ์ขายของ
ภาพ Facebook @janey.dance
เจนนี่ยิวคือใคร

ยอดวิว อั้ม ทะลุล้านในไลฟ์เจนนี่
ภาพจาก : IG/aum_patchrapa
เจนนี่โหนกระแสวันนี้ 13 ตุลาคม 2568
ภาพ @โหนกระแส

บ้านเลขที่เจนนี่ เลขเด็ด
ภาพจาก : IG/janey_suwannaket

 

เจนนี่มาริโอ้วันนี้ 16 ตุลาคม 2568


อ่านข่าวบันเทิงประจำวัน 25 ต.ค.2568 เด่นๆ ดังๆ มีอะไรน่าสนใจแวดวงแซ่บดารา-นักแสดง

 

118
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

