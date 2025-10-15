มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย
วงการเพลงร่วมอาลัย ‘ดีแอนเจโล’ (D’Angelo) ตำนานเพลงนีโอโซล เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 51 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อนมาหลายเดือน
ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วทั้งวงการดนตรี เมื่อมีรายงานยืนยันว่า “ดีแอนเจโล” (D’Angelo) ศิลปินอาร์แอนด์บีผู้ทรงอิทธิพลและเป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนว “นีโอโซล” เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบในวัย 51 ปี หลังจากที่เขาต่อสู้กับ โรคมะเร็งตับอ่อน อย่างเงียบ ๆ มานานหลายเดือน
เส้นทางของอัจฉริยะ…จากเด็กในโบสถ์สู่นักร้องบนเวทีโลก
ดีแอนเจโล หรือ ไมเคิล ยูจีน อาร์เชอร์ แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ทางดนตรีมาตั้งแต่เยาว์วัย เขาเป็นลูกชายของศาสนาจารย์และสามารถเล่นเปียโนได้ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ ก่อนจะสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์บนเวทีระดับตำนานอย่าง Apollo Theater’s Amateur Night ในปี 1991
ดีแอนเจโล ปฏิวัติวงการเพลงด้วยอัลบั้มเปิดตัว “Brown Sugar” ในปี 1995 และตอกย้ำความสำเร็จขั้นสูงสุดกับอัลบั้ม “Voodoo” ในปี 2000 ที่คว้ารางวัลแกรมมี “อัลบั้มอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม” มาครอง
ชีวิตที่ผ่านมรสุม…สู่การกลับมาที่ยิ่งใหญ่
แม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ชีวิตของเขาก็ต้องเผชิญกับมรสุมปัญหาส่วนตัว โดยเฉพาะปัญหาการใช้สารเสพติดจนต้องห่างหายจากวงการไปนานหลายปี ก่อนที่เขาจะหวนคืนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี 2014 กับอัลบั้ม “Black Messiah” ที่มีเนื้อหาทางการเมืองเข้มข้น และคว้ารางวัลแกรมมีมาได้อีกครั้ง
การจากไปของ “ดีแอนเจโล” ในขณะที่เขากำลังซุ่มทำผลงานอัลบั้มชุดที่ 4 อยู่ ถือเป็นการปิดฉากชีวิตของศิลปินผู้เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง แต่บทเพลงและอิทธิพลทางดนตรีที่เขาสร้างไว้จะยังคงเป็นมรดกที่ล้ำค่าของวงการเพลงและแฟนคลับตลอดไป
bbc
