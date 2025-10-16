ตำรวจเกาหลี สกัดหนุ่มวัย 30 เตรียมบินไปกัมพูชาได้ทัน หลังเจอพิรุธ ส่อเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ
ตำรวจเกาหลีใต้ สกัดหนุ่มวัย 30 ได้ที่หน้าเกต หลังเตรียมขึ้นเครื่องบินไปกัมพูชา อ้างคนรู้จักในโซเชียล ส่งตั๋วมาให้ แต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหน ก่อนเกลี้ยกล่อมไม่ให้เดินทางสำเร็จ
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประตูขึ้นเครื่องของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ตำรวจเกาหลีใต้สามารถสกัดกั้นชายวัย 30 ปีคนหนึ่ง ขณะพยายามเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังจากได้รับตั๋วเครื่องบินจากคนรู้จักทางเทเลแกรม
การเข้าตรวจสอบครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการใหม่ของตำรวจสนามบิน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นมา โดยจะมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ไว้หน้าประตูขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่กัมพูชา เพื่อสุ่มตรวจผู้โดยสารอายุ 20-40 ปีที่เดินทางเพียงลำพัง
นาย A (นามสมมติ) วัย 30 ปี ได้ให้การกับตำรวจว่า “ผมเพิ่งลาออกจากงานประจำและกำลังพักผ่อนอยู่ จู่ๆ น้องชายที่รู้จักกันผ่านเทเลแกรมก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ ผมเลยกำลังจะเดินทางไปกัมพูชา”
อย่างไรก็ตาม นาย A กลับไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวที่ชัดเจนของคนรู้จักคนดังกล่าว และไม่สามารถระบุจุดหมายปลายทางหรือที่พักที่แน่นอนในกัมพูชาได้ ด้วยเหตุนี้ ตำรวจจึงได้เกลี้ยกล่อมให้เขาล้มเลิกการเดินทางและแนะนำให้เข้ารับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ก่อน หลังจากนั้น ตำรวจจะทำการสอบสวนนาย A เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือไม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า เพียงวันแรกที่เราเริ่มมาตรการสุ่มตรวจหน้าเกตสำหรับเที่ยวบินไปกัมพูชา เราก็พบผู้ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแล้ว เราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น
ที่มา: Kyeongin
