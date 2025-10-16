กัมพูชา เปลี่ยน สนามบินเตโช เป็นลานธรรมะ จัดพิธีบวชชีหมู่ หน้าพระพุทธรูป กลางโถงใหญ่
กัมพูชา เปลี่ยนสนามบินเตโชเป็นลานธรรมะ จัดพิธีบวชชีหมู่หน้าพระพุทธรูปกลางโถงใหญ่ เพื่อเป็นพระราชกุศลอดีตกษัตริย์กัมพูชา
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพจ Army Military Force โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่น ขณะที่เหล่าผู้หญิงกัมพูชาสวมชุดสีขาวหลายสิบคนกำลังทำพิธีบวชชีในสนามบินนานาชาติเตโช ประเทศกัมพูชา ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ภายกลางสนามบิน พร้อมกับพระสงฆ์จำนวนหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าพระประธาน
สนามบินดังกล่าวเพิ่งเปิดให้บริการไปได้ไม่นาน ซึ่งในช่วงที่มีการเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ได้สร้างเสียงตอบรับจากประชาชนชาวกัมพูชาอย่างล้มหลาม ประชาชนแห่เข้าไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตาของสนามบินแห่งใหม่ ถึงแม้ว่าสนามบินนานาชาติเตโช ในขณะนี้มีไฟลต์บินเข้า-ออกจากสนามบินดังกล่าวไม่มากนัก
เพจ Army Military Force ระบุแคปชั่นว่า “พระสงฆ์กัมพูชาจัดพิธีบวชชีให้กับผู้หญิงชาวกัมพูชากลางสนามบินนานาชาติเตโช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 15 ตุลาคม”
ด้านชาวเน็ตไทยต่างพากันแซวมากมายว่า “จากสนามบินอีกหน่อยเป็นศาลาอเนกประสงค์จบทุกกิจกรรม งานแต่ง งานบวช” , “ก็อาคารใหญ่โตโอ่โถง แอร์ก็เย้นเย็น เห็นมันว่างเปล่าก็น่าจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างไง งานบวช งานแต่ง งานศพ ฯลฯ” เป็นต้น
