แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่าความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ
แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่า ความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ แฟนคลับแห่คอมเมนต์สนั่น
ทำเอาแฟนคลับและผู้ติดตามใจหายใจคว่ำกันเป็นแถว เมื่อทนายความชื่อดัง ทนายเกิดผล แก้วเกิด ซึ่งกำลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยการฟอกไตอยู่เป็นประจำ ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดระทึกขวัญที่เกิดขึ้นระหว่างการฟอกไตครั้งล่าสุด แต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยเสียงหัวเราะเพราะมีเรื่องพีกตอนจบ
ทนายเกิดผล ได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการฟอกไต ผ่านหน้าเฟซบุ๊กระบุว่า “ปกติความดันผมจะสูงมาก โดยเฉลี่ยประมาณ 160 – 180 บางครั้งสูงถึง 250 วันนี้ ความดันต่ำผิดปกติ ชั่วโมงแรก 160 จากนั้นค่อยลดลงเป็น 140 , 130 , 120 ครั้งสุดท้ายวัดได้ 90 แล้วเครื่องวัดก็ดับไปเลย วัดใหม่ก็ได้ 80 แล้วเครื่องวัดก็ดับไปอีก ตกใจ เรียกพยาบาลมาดู เมื่อพยาบาลมาดูแล้วก็ทำหน้าเครียด ๆ ก่อนจะพูดว่า ‘อ้าว.. ถ่านหมดพอดี’ ฮ่วย หายใจหมด”
จากเรื่องราวที่กำลังดราม่าและน่าเป็นห่วงสุด ๆ กลับกลายเป็นเรื่องตลกเพราะสาเหตุที่แท้จริงมาจาก “ถ่านเครื่องวัดความดันหมด” เท่านั้นเอง ซึ่งทนายเกิดผลก็ได้ปิดท้ายโพสต์ของตนเองแบบสุดฮาว่า “ฮ่วย หายใจหมด”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลาย โดยส่วนใหญ่ต่างบอกว่าตอนแรกเป็นห่วงมาก แต่พออ่านถึงตอนจบก็ถึงกับขำลั่น และโล่งใจที่ทนายคนดังไม่ได้เป็นอะไร พร้อมทั้งอวยพรให้ทนายเกิดผลมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และหายจากอาการป่วยโดยเร็ว
อ้างอิงจาก : FB ทนายเกิดผล แก้วเกิด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: