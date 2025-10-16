“พี่หนุ่ม” ขอโทษไม่ได้มีเจตนา ยอมรับ “โหนกระแส” รายงานด้านเดียวจริง
พี่หนุ่ม กรรชัย ขอโทษ ยืนยันไม่ได้มีเจตนา ยอมรับว่าโหนกระแส วันที่ 15 ต.ค. เป็นการรายงานด้านเดียวจริง รอ สว.อังคณา พร้อมแล้วฟังอีกมุม
จากกรณีรายการโหนกระแส ของพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 68 ชื่อตอน “งานเข้ากันจอมพลัง!!! นักสิทธิฯตำหนิไม่เหมาะสม ปมเปิดเสียงผีกดดันกัมพูชา” ซึ่งมีแขกรับเชิญเป็น กัน จอมพลัง และ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ซึ่งแม้ว่าจะมีเสียงชื่นชม แต่ก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการนำเสนอข้างเดียว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พี่หนุ่ม ได้กล่าวว่า เมื่อวานรายการโหนกระแสเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณอังคณา และ กัน จอมพลัง ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการนำเสนอมุมเดียว ตัวผมเองไม่ได้มีอยากให้เจตนาเป็นแบบนี้ ผมก็อยากติดต่อหาคุณอังคณา เมื่อออกอากาศไป ผมก็ได้คุยกับเพื่อนๆ สส.พรรคประชาชน หลายท่าน ก็อยากเรียนเชิญมาพูดในอีกมุม แต่คุณอังคณายังไม่สะดวก ก็เข้าใจท่านนะ
เมื่อวานเนี้ยก็มีแรงสะท้อนหลายมุมมอง ทั้งแรงติ แรงชม มันก็มี แรงติขอรับไว้จริงๆ ต้องยอมรับว่าเป็นการนำเสนอมุมเดียวจริงๆ รออีกมุม เดี๋ยวท่านพร้อมค่อยมาฟังอีกมุม และต้องขอกราบขออภัยสำหรับหลายๆท่านดูแล้วรู้สึก รู้สึกไม่สบายใจ ต้องกราบขออภัยจริงๆ ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น ก็ประมาณนี้ ต้องขอโทษด้วย เมื่อวานก็พยายามติดต่อหลายคนในมุมของท่าน แต่ก็เข้าใจ เพราะตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นละเอียดอ่อนไปแล้ว
