ทีมพิเศษของ รบ.เกาหลีใต้ เดินทางถึงกัมพูชาแล้ว จ่อถก “ฮุน มาเนต” ปมแก๊งคอลฯ

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 09:35 น.
"ทีมพิเศษ" ของ รบ.เกาหลีใต้ เดินทางถึงกัมพูชาแล้ว จ่อถก "ฮุน มาเนต" ปมแก๊งคอลฯ
ภาพจาก: YONHAP

เกาหลีใต้ ส่งทีมพิเศษถึงกัมพูชาแล้ว จ่อเข้าพบ “นายกฯ ฮุน มาเนต” เพื่อประสานงานสืบสวนคดีคนถูกหลอก-ถูกฆ่า และเร่งรัดส่งตัวผู้ต้องสงสัย 61 คนกลับประเทศ

16 ตุลาคม 2568 ทีมพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้ นำโดย นางคิม จี-นา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนที่สอง ได้เดินทางถึงประเทศกัมพูชาแล้วเมื่อช่วงดึกของคืนวันพุธที่ผ่านมา (15 ต.ค.) เพื่อเริ่มต้นภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนไปทำงาน การลักพาตัว และการทารุณกรรมชาวเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกัมพูชา

คณะทำงานชุดพิเศษนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของคณะทำงานชุดนี้คือการเข้าพบหน่วยงานระดับสูงของกัมพูชา รวมถึง คณะกรรมาธิการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต เป็นประธาน เพื่อประสานงานแนวทางการสืบสวนคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ คดีสะเทือนขวัญที่นักศึกษาชาวเกาหลีถูกทรมานจนเสียชีวิต และคดีล่าสุดที่พบศพหญิงชาวเกาหลีใต้วัย 30 ปี ใกล้ชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา ซึ่งคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เช่นกัน

คิม จี-นา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนที่สอง ของเกาหลีใต้
ภาพจาก: YONHAP

นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับทวิภาคี

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของทีมพิเศษคือการหารือถึงแผนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้จำนวน 61 คน ที่ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวไว้เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม ให้เดินทางกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้ โดยนางคิม จี-นา รัฐมนตรีช่วยฯ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังพิจารณาถึงการใช้เที่ยวบินพิเศษเพื่อภารกิจนี้

รัฐบาลกรุงโซลกำลังผลักดันให้มีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้กลับประเทศโดยเร็วที่สุด โดย นายวี ซอง-ลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงของเกาหลีใต้ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามนำตัวคนกลุ่มนี้กลับบ้านให้ได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้

ที่มา: The Korea Times

