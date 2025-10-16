“จตุพร” นัด 20 ต.ค. รวมพลังหน้า กต. ยื่นหนังสือยกเลิกประชุม JBC
จตุพร นัดรวมพลัง 20 ต.ค. รวมพลังหน้ากระทรวงต่างประเทศ ยื่นหนังสือยกเลิกประชุม JBC และยกเลิก MOU 43 กดนายกฯปราบสแกมเมอร์เด็ดขาด
นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ 10.00 น.คณะรวมพลังแผ่นดินจะไปกระทรวงต่างประเทศไทย (กต.) เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกประชุม JBC ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 21-22 ต.ค.นี้ออกไปก่อน เพราะในสถานการณ์กองทัพผลักดันชาวกัมพูชารุกล้ำดินแดนไทยนั้นทำให้การประชุม RBC ระดับกองทัพภาค 1-2 ถูกเลื่อนไม่มีกำหนด ดังนั้น แม้มีการประชุม JBC แต่ไม่น่ามีผลอะไรตามมา
นอกจากนี้ คณะรวมพลังแผ่นดิน ยังเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 แล้วใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องแจ้งยกเลิกใน 3 เดือน อีกอย่างตั้งแต่มีการทำ MOU43 มา กัมพูชาละเมิดข้อตกลงมากกว่า 600 ครั้ง และ กต. ควรเปิดข้อมูลที่ไทยประท้วงการถูกละเมิดเกี่ยวกับกรณีใดบ้าง แล้วผลการประท้วงเป็นเช่นไร
“ถ้า MOU 43 สัมฤทธิ์ผลจริง เราจะเสียดินแดนได้อย่างไร การที่ชาวกัมพูชารุกล้ำดินแดนไทยมาสร้างบ้านอยู่อาศัยโดยทางการไทยไม่ดำเนินการอะไร แสดงว่าเขารุกล้ำดินแดนมายาวนานแต่ทางการไทยทำอะไรไม่ได้ และที่สำคัญไทยได้ไปรุกล้ำแผ่นดินกัมพูชาหรือไม่ ย้ำว่า เมื่อกองทัพประกาศไม่ประชุมกับกัมพูชาแล้ว กต.ควรเดินตามแนวทางนี้ให้สอดคล้องเป็นเอกภาพกัน”
ส่วนการปราบคอลเซนเตอร์และสแกมเมอร์นั้น นายจตุพร ระบุ เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานการปราบปรามแล้ว ต้องทำให้เป็นจริงและควรประกาศรายชื่อพวกหลอกลวงที่จะจัดการให้เด็ดขาด และไม่ควรเป็นแค่คำขู่ยื้อเวลาออกไป ทั้งที่สหรัฐเอาจริงสั่งยึดทรัพย์เกือบ 5 แสนล้านบาทของพวกสแกมเมอร์แล้ว และเกาหลีใต้ส่งชุดติดตามนำชาวเกาหลีใต้ที่ถูกพวกคอลเซนเตอร์หลอกกลับประเทศอย่างเร่งรีบ
