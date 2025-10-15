“ลงทะเบียนคนละครึ่ง” วันแรกคึกคัก! คาดเงินสะพัด 88000 ล้าน อัปเดตประชาชนทั่วไปเปิดลงวันไหน ?

โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนวันแรก กระทรวงการคลังเช็กเสียงตอบรับร้านค้าปรากฏแห่เข้าร่วมคึกคัก คาดเงินสะพัด 88,000 ล้านบาท พร้อมอัปเดตฝั่งประชาชนเปิดให้ลงทะเบียนสัปดาห์ถัดไป คือวันที่ ?
วันนี้ (15 ต.ค.68) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ – รมว.คลัง อัปเดตความคืบหน้าหลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่งพลัส” ให้แก่ร้านค้า ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง โดยระบุว่าวันแรกที่เปิดลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมคนละครึ่งพลัสเป็นวันแรกซึ่งร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตั้งแต่วันนี้ (15 ต.ค.) ไปจนถึง 19 ธันวาคม 2568 โดยในส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมาแล้ว สามารถกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขในแอปฯ ถุงเงินได้ทันที
ขณะที่ ร้านค้าที่ยังไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้ โดยใช้บัตรประชาชนและรูปถ่ายร้านค้าเพื่อยืนยันว่ามีการค้าขายจริง
- หากเป็นร้านค้าในกทม. ยืนยันตัวตนได้ที่เขต
- ร้านค้าต่างจังหวัดยืนยันตัวตนที่กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นนำหลักฐานไปที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่ามีตัวตนจริง มีร้านค้าจริง ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบ 3 วัน ชื่อเจ้าของร้านค้าจะปรากฏในแอปฯ ถุงเงิน และร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้ทันที
ทั้งนี้ คลังแจ้งว่ามีความต้องการให้ “ร้านค้ารายย่อย” หรือ “รายเล็ก” เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสให้มากที่สุด เพราะจะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนทางฝั่งประชาชนจะเปิดให้ลงทะเบียนสัปดาห์ถัดไป คือ วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป
“ผมไปเดินตลาดมา หลายร้านค้าก็บอกว่าได้เริ่มลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว ซึ่งร้านค้าที่เคยอยู่ในระบบอยู่แล้วก็ลงทะเบียนง่ายมาก ส่วนร้านค้าที่ยังไม่อยู่ ก็สามารถไปดาวน์โหลดข้อมูลและไปสมัคร คนละครึ่งพลัส.com
อย่างไรก็ดีในมุมของคนที่ติดปัญหากับธนาคารกรุงไทย สามารถไปที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งพร้อมจะช่วยตรงนี้ก็จะทําให้ร้านค้าเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น คาดว่าโครงการนี้คาดว่า จะก่อให้เกิดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 88,000 ล้านบาท โดยส่วนแรกมาจากงบประมาณรัฐบาล 44, 000 ล้านบาท และงบใช้จ่ายจากประชาชนอีก 44, 000 ล้านบาท
จากข้อมูลคนละครึ่งเดิม มีร้านค้าอยู่ในระบบแล้ว 900,000 ร้านค้า แต่ร้านที่ยังดำเนินการต่อเนื่องมีเหลือประมาณเกือบ 100,000 ร้านค้าเท่านั้น ส่วนใครที่ยังไม่อยู่สามารถลงทะเบียนได้ง่าย คาดว่าครั้งนี้จะมีร้านค้าเข้าร่วมไม่ต่างจากเดิม
“ครั้งนี้เราจะพลัสในส่วนร้านค้า ครั้งที่แล้วจะเป็นบุคคลธรรมดา แต่ครั้งนี้เราจะมีนิติบุคคล รายเล็กรายย่อย เราไม่อยากให้รายใหญ่กลับมา อยากให้รายเล็กรายย่อยคึกคัก” นายเอกนิติ รมว.คลัง ย้ำชัด
ทั้งนี้ แอปฯถุงเงินจะมีการสอนร้านค้าทำบัญชีได้ง่าย เพื่อทำให้ธนาคารหลายแห่งได้เห็นและปล่อยสินเชื่อได้ง่าย พ่อค้าแม่ค้าจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกู้หนี้นอกระบบและขาดสภาพคล่อง แต่ต้องทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อทำให้ร้านค้าได้ประโยชน์.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สิริพงศ์ ยันข้อมูลซื้อขาย คนละครึ่งพลัส ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน
- ร้านค้าสมัคร คนละครึ่งพลัส” รอกี่วันอนุมัติ? เปิดไทม์ไลน์ วิธีเช็กสถานะ
- เปิด 4 วิธีแก้ สมัคร คนละครึ่งพลัส ร้านค้า เอกสารถูกตีกลับ-ไม่ผ่าน ทำยังไง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: