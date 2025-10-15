การเงินเศรษฐกิจ

“ลงทะเบียนคนละครึ่ง” วันแรกคึกคัก! คาดเงินสะพัด 88000 ล้าน อัปเดตประชาชนทั่วไปเปิดลงวันไหน ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 13:28 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 13:35 น.
106
โครงการคนละครึ่ง ลงทะเบียนวันแรกเป็นไง
แฟ้มภาพ

โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนวันแรก กระทรวงการคลังเช็กเสียงตอบรับร้านค้าปรากฏแห่เข้าร่วมคึกคัก คาดเงินสะพัด 88,000 ล้านบาท พร้อมอัปเดตฝั่งประชาชนเปิดให้ลงทะเบียนสัปดาห์ถัดไป คือวันที่ ?

วันนี้ (15 ต.ค.68) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ – รมว.คลัง​ อัปเดตความคืบหน้าหลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่งพลัส” ให้แก่ร้านค้า ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง โดยระบุว่า​วันแรกที่เปิดลงทะเบียน​ร้านค้าเข้าร่วมคนละครึ่งพลัส​เป็นวันแรก​ซึ่งร้านค้าสามารถ​สมัครเข้าร่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตั้งแต่วันนี้ (15 ต.ค.) ไปจนถึง 19 ธันวาคม 2568 โดยในส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมาแล้ว​ ​สามารถกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขในแอปฯ ถุงเงินได้ทันที

ขณะที่ ร้านค้าที่ยังไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน ​สามารถลงทะเบียนได้ โดยใช้บัตรประชาชนและรูปถ่ายร้านค้าเพื่อยืนยันว่ามีการค้าขายจริง​

  • หากเป็นร้านค้าในกทม​. ยืนยันตัวตนได้ที่เขต
  • ร้านค้าต่างจังหวัดยืนยันตัวตนที่กระทรวงมหาดไทย ​หลังจากนั้นนำหลักฐานไปที่ธนาคาร​กรุงไทย เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่ามีตัวตนจริง มีร้านค้าจริง ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบ 3 วัน ชื่อเจ้าของร้านค้าจะปรากฏในแอปฯ ถุงเงิน​ และร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้ทันที

ทั้งนี้ คลังแจ้งว่ามีความต้องการให้ “ร้านค้ารายย่อย” หรือ “รายเล็ก” เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสให้มากที่สุด​ ​เพราะจะช่วยทำให้ยอดขาย​เพิ่มขึ้น ส่วนทางฝั่งประชาชนจะเปิดให้ลงทะเบียนสัปดาห์ถัดไป คือ วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป​

“ผมไปเดินตลาดมา หลายร้านค้าก็บอกว่าได้เริ่มลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว ซึ่งร้านค้าที่เคยอยู่ในระบบอยู่แล้วก็ลงทะเบียนง่ายมาก ส่วนร้านค้าที่ยังไม่อยู่ ก็สามารถไปดาวน์โหลดข้อมูลและไปสมัคร คนละครึ่งพลัส.com

คนละครึ่งพลัส ร้านค้า โดนตีกลับทำยังไง
ภาพจาก : www.คนละครึ่งพลัส.com

อย่างไรก็ดีในมุมของคนที่ติดปัญหากับธนาคารกรุงไทย สามารถไปที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งพร้อมจะช่วยตรงนี้ก็จะทําให้ร้านค้าเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น คาดว่าโครงการนี้คาดว่า จะก่อให้เกิดเงินสะพัด​ในระบบเศรษฐกิจ​กว่า​ 88,000 ล้านบาท โดยส่วนแรกมาจากงบประมาณรัฐบาล 44, 000 ล้านบาท และงบใช้จ่ายจากประชาชนอีก 44, 000 ล้านบาท​

จากข้อมูลคนละครึ่งเดิม​​ มีร้านค้าอยู่ในระบบแล้ว 900,000 ร้านค้า แต่ร้านที่ยังดำเนินการต่อเนื่องมีเหลือประมาณเกือบ 100,000 ร้านค้าเท่านั้น ส่วนใครที่ยังไม่อยู่สามารถลงทะเบียนได้ง่าย คาดว่าครั้งนี้จะมีร้านค้าเข้าร่วมไม่ต่างจากเดิม

“ครั้งนี้เราจะพลัสในส่วนร้านค้า ครั้งที่แล้วจะเป็นบุคคลธรรมดา แต่ครั้งนี้เราจะมีนิติบุคคล รายเล็กรายย่อย เราไม่อยากให้รายใหญ่กลับมา อยากให้รายเล็กรายย่อยคึกคัก” นายเอกนิติ รมว.คลัง ย้ำชัด

ทั้งนี้ แอปฯถุงเงินจะมีการสอนร้านค้าทำบัญชีได้ง่าย เพื่อทำให้ธนาคารหลายแห่งได้เห็นและปล่อยสินเชื่อได้ง่าย พ่อค้าแม่ค้าจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกู้หนี้นอกระบบและขาดสภาพคล่อง แต่ต้องทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อทำให้ร้านค้าได้ประโยชน์.

