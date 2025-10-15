ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี

บุรีรัมย์คึกคัก ร้านค้าแห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปีนี้ แต่ยังกังวลเรื่องภาษีเงินได้ วอนรัฐบาลให้ความกระจ่าง
บรรยากาศการค้าขายในระดับชุมชนกลับมามีความหวังและคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ผู้ประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นวันแรกในวันนี้ 15 ตุลาคม 2568
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในพื้นที่ ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พบว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างให้ความสนใจและตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ในโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่เพิ่งเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นวันแรก โดยหลายร้านได้เริ่มตรวจสอบระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งเตรียมทำป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อติดตั้งหน้าร้าน
พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริง ซึ่งผู้ประกอบการต่างก็เชื่อว่าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในครั้งนี้ก็จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจในชุมชนที่ซบเซามานานกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงปลายปี 2568 นี้ได้
อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความกังวลใจเล็ก ๆ เกิดขึ้นในเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยยังคงต้องการความชัดเจนว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการจะส่งผลต่อการคำนวณภาษีอย่างไร และจะมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับร้านค้าขนาดเล็กหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ลงทะเบียนคนละครึ่ง” วันแรกคึกคัก! คาดเงินสะพัด 88000 ล้าน อัปเดตประชาชนทั่วไปเปิดลงวันไหน ?
- ร้านค้าสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอกี่วันอนุมัติ? เปิดไทม์ไลน์ วิธีเช็กสถานะ
- ลงทะเบียนวันนี้! ร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ร้านใหม่เตรียมยื่นเอกสารที่ ธนาคารกรุงไทย
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: