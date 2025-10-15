เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

สุขภาพและการแพทย์

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 12:01 น.
รพ.จุฬาฯ เปิดลิสต์ระดับความเค็มในเมนูโปรด พบ “น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว-ส้มตำปลาร้า-น้ำจิ้มสุกี้” ติดกลุ่มเสี่ยงโซเดียมสูง พร้อมแนะวิธีกินอย่างไรให้ปลอดภัย

15 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ข้อมูลเตือนภัยสุขภาพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารรสเค็มและรสจัด โดยเปิดเผยระดับความเค็มที่ซ่อนอยู่ในเมนูยอดฮิตของคนไทย ทั้งน้ำจิ้ม อาหารราดข้าว และน้ำซุปต่าง ๆ ซึ่งหลายเมนูมีปริมาณโซเดียมสูงจนน่าตกใจ

โดยเพจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์แคปชั่นว่า “สายเค็ม ชอบปรุงเค็ม ติดรสจัด ต้องระวัง! เพราะ “ความเค็ม” ไม่ได้แค่ทำร้ายไต แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด! อาหารที่เราชอบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้ม ผัดผัก น้ำพริก หรือน้ำซุป ต่างก็มี “ความเค็มซ่อนอยู่” ที่อาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายได้ รู้หรือไม่ว่าอาหารแต่ละชนิด มีระดับความเค็มอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง ? ถ้าคุณไม่รู้ ที่นี่มีคำตอบ”

ระดับความเค็มในอาหาร 1 จาน

อาหารที่มีระดับความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ

ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ รับประทานได้ 10-20 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ

  • น้ำจิ้มไก่
  • น้ำจิ้มกุ้ยช่าย
  • แกงจืดฟักไก่ (ราดข้าว)
  • บวบผัดไข่ (ราดข้าว)
  • แกงจืดมะระหมู (ราดข้าว)
  • ซอสเย็นตาโฟ
  • น้ำจิ้มลูกชิ้น
  • ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง (ราดข้าว)
  • ผัดผักรวม (ราดข้าว)
  • ไข่พะโล้ (ราดข้าว)
  • แกงเขียวหวานไก่ (ราดข้าว)
  • แกงส้มผักรวม (ราดข้าว)
  • น้ำจิ้มแจ่วมะขามเปียก
  • ไก่ผัดขิง (ราดข้าว)
  • ซอสพริก
  • ซอสมะเขือเทศ
  • แกงเหลืองมะละกอ (ราดข้าว)

อาหารที่มีระดับความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

ความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง รับประทานได้ 6-10 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ

  • น้ำจิ้มข้าวมันไก่
  • แกงไตปลา (ราดข้าว)
  • หมูผัดซอส
  • น้ำราดข้าวหมูแดง
  • น้ำจิ้มสุกี้
  • น้ำราดข้าวขาหมู
  • เกาเหลาเลือดหมู
  • น้ำซุป (ข้าวมันไก่)
  • ส้มตำปลาร้า

อาหารที่มีระดับความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ

ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ รับประทานไม่เกิน 6 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ

  • ราดหน้าหมู
  • กระเพาะปลา
  • น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
  • น้ำปลาร้า (ใส่ส้มตำ)
  • ก๋วยจั๊บน้ำใส
  • ก๋วยจั๊บญวน
  • ก๋วยจั๊บน้ำข้น
อินโฟกราฟิกสรุประดับความเค็มในอาหารประเภทต่างๆ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่มา: FB/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่มา: FB/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

