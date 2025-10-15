เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง
รพ.จุฬาฯ เปิดลิสต์ระดับความเค็มในเมนูโปรด พบ “น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว-ส้มตำปลาร้า-น้ำจิ้มสุกี้” ติดกลุ่มเสี่ยงโซเดียมสูง พร้อมแนะวิธีกินอย่างไรให้ปลอดภัย
15 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ข้อมูลเตือนภัยสุขภาพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารรสเค็มและรสจัด โดยเปิดเผยระดับความเค็มที่ซ่อนอยู่ในเมนูยอดฮิตของคนไทย ทั้งน้ำจิ้ม อาหารราดข้าว และน้ำซุปต่าง ๆ ซึ่งหลายเมนูมีปริมาณโซเดียมสูงจนน่าตกใจ
โดยเพจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์แคปชั่นว่า “สายเค็ม ชอบปรุงเค็ม ติดรสจัด ต้องระวัง! เพราะ “ความเค็ม” ไม่ได้แค่ทำร้ายไต แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด! อาหารที่เราชอบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้ม ผัดผัก น้ำพริก หรือน้ำซุป ต่างก็มี “ความเค็มซ่อนอยู่” ที่อาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายได้ รู้หรือไม่ว่าอาหารแต่ละชนิด มีระดับความเค็มอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง ? ถ้าคุณไม่รู้ ที่นี่มีคำตอบ”
ระดับความเค็มในอาหาร 1 จาน
อาหารที่มีระดับความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ
ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ รับประทานได้ 10-20 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ
- น้ำจิ้มไก่
- น้ำจิ้มกุ้ยช่าย
- แกงจืดฟักไก่ (ราดข้าว)
- บวบผัดไข่ (ราดข้าว)
- แกงจืดมะระหมู (ราดข้าว)
- ซอสเย็นตาโฟ
- น้ำจิ้มลูกชิ้น
- ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง (ราดข้าว)
- ผัดผักรวม (ราดข้าว)
- ไข่พะโล้ (ราดข้าว)
- แกงเขียวหวานไก่ (ราดข้าว)
- แกงส้มผักรวม (ราดข้าว)
- น้ำจิ้มแจ่วมะขามเปียก
- ไก่ผัดขิง (ราดข้าว)
- ซอสพริก
- ซอสมะเขือเทศ
- แกงเหลืองมะละกอ (ราดข้าว)
อาหารที่มีระดับความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
ความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง รับประทานได้ 6-10 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ
- น้ำจิ้มข้าวมันไก่
- แกงไตปลา (ราดข้าว)
- หมูผัดซอส
- น้ำราดข้าวหมูแดง
- น้ำจิ้มสุกี้
- น้ำราดข้าวขาหมู
- เกาเหลาเลือดหมู
- น้ำซุป (ข้าวมันไก่)
- ส้มตำปลาร้า
อาหารที่มีระดับความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ
ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ รับประทานไม่เกิน 6 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ
- ราดหน้าหมู
- กระเพาะปลา
- น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
- น้ำปลาร้า (ใส่ส้มตำ)
- ก๋วยจั๊บน้ำใส
- ก๋วยจั๊บญวน
- ก๋วยจั๊บน้ำข้น
ที่มา: FB/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอเบนซ์ เตือน ก๋วยเตี๋ยว ตัวเค็ม ทำไตพัง โซเดียมสูงปรี๊ดกว่าบะหมี่ซอง
- เล็งเก็บ ภาษีความเค็ม เริ่มปี 68 หวังลดโซเดียมคนไทย หลังเกินมาตรฐาน 2 เท่า
- อาหาร 7 ชนิดนี้ไม่เค็ม แต่โซเดียมสูงปรี๊ด ระวังไตพังไม่รู้ตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: