สาวเขมร ฟาดเดือด คนเกาหลีแย่กว่าที่คิด หลอกด้วยกันเอง ซัดสื่อ ออกข่าวเหยียบย่ำเขมร
สาวเขมรเดือด ซัดกลับสื่อโสมขาว โจมตีเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลั่น ดูตัวเองก่อน ก่อนตอกกลับว่าต้นตอคือ คนเกาหลีหลอกคนเกาหลีกันเอง
ท่ามกลางกระแสข่าวที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังกังวลต่อปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ได้เกิดดราม่าสวนกลับอย่างรุนแรง เมื่อหญิงสาวชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในชื่อบัญชี “Oun Chea” โดยระบุว่า
“ฉันเป็นคนเขมร ถึงจะจนเงินแต่ไม่เคยจนน้ำใจ และไม่เคยกลัวที่จะพูดว่าฉันคือคนเขมร คนเกาหลีบางคนเลวร้ายกว่าที่พวกคุณคิดเยอะ ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำคนเขมรได้ตามใจชอบหรอก ก่อนจะว่าประเทศไหน ก็ดูให้ดี ๆ ก่อน ประเทศของคุณเองก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกัน”
จากนั้นสาวกัมพูชาได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงการนำเสนอข่าวของสื่อเกาหลีใต้ว่า “เรื่องมันใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ข่าวทั้งหมดที่ฝั่งเกาหลีใช้โจมตีเขมร แม้แต่กระทรวงการต่างประเทศหรือประธานาธิบดีเกาหลีเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องเหมือนกัน คือรู้ข่าวมาจากโซเชียลมีเดีย
เท่าที่รู้มา สื่ออย่าง KBS ก็เอาข่าวมาจากฝั่งไทยไม่ใช่หรือ พยายามจะเหยียบย่ำเขมร ออกข่าวโครม ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง แต่พอสืบไปสืบมากลับมีข่าวลือว่าสถานทูตเกาหลีเองก็ไม่ค่อยใส่ใจ เพราะคิดว่าคนพวกนั้นก็ทำธุรกิจสีเทาด้วยกัน
ยิ่งขุด ก็ยิ่งเจอ คนเกาหลีหลอกคนเกาหลีกันเอง คนเกาหลีขายคนเกาหลีต่อกันเป็นทอด ๆ คนที่เจอปัญหาก็ล้วนแต่เป็นพวกเดียวกัน ไม่ก็เป็นพวกโลภอยากรวยทางลัด และพวกที่เข้าออกบ่อนกาสิโนเป็นประจำ”
.
อ่านข่าวที่่เกี่ยวข้อง
- เกาหลีใต้ไม่พอใจ กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือคดีคนเกาหลีถูกลักพาตัว ขู่อาจพิจารณาคว่ำบาตร
- หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป
- สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: