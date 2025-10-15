ข่าว

อว. สั่งสอบกรณี นศ.อุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย ปอดฉีก-หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 10:41 น.
อว. สั่งสอบกรณี นศ.อุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย ขณะกิจกรรมสร้างซุ้มรับปริญญา ส่งผลให้ปอดฉีก และหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ โชคดีปั๊มชีพจรขึ้นมาได้

จากกรณีที่ นักศึกษาปี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวาย ถูกรุมทำร้ายร่างกายจากรุ่นพี่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ปอดฉีก หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ แต่แพทย์ปั๊มชีพจรขึ้นมาได้ โดยเหตุเกิดขณะทำกิจกรรมสร้างซุ้มรับปริญญา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การกระทำเช่นนี้คนที่ทำที่เป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีที่ยืนในระบบอุดมศึกษาไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การรับน้องหรือกิจกรรมใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ ความปลอดภัย และความเคารพซึ่งกันและกัน โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ประสานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเร่งด่วน พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัว

“ให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.เร่งด้านคดีความและกฎหมายให้เร็วที่สุดและให้รายงานผลการสอบสวนต่อผมและกระทรวง อว.โดยเร็ว เหตุการณ์รุนแรงในมหาวิทยาลัยไม่ควรเกิดขึ้นแล้ว เพราะคนที่ทุกข์ใจคือพ่อแม่ ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่จะเขาใจและรู้ว่ามันเจ็บปวดที่ลูกที่เราส่งไปเรียนถูกกระทำรุนแรงจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้กระทรวง อว.จะเร่งประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางป้องกันเหตุลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ” นายสุรศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ตนยังได้สั่งการให้ทุกมหาวิทยาลัย ทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมรับน้อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการแอบแฝงการใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา โดยขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกแห่งเข้มงวดกับกิจกรรมรับน้องทุกรูปแบบ ต้องมีการกำกับดูแลโดยคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และจัดให้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมความสามัคคี ไม่ใช่กิจกรรมที่สร้างความเจ็บปวด

“ผมขอยืนยันว่า กระทรวง อว. จะทำทุกทางเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหาย และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกคน” นายสุรศักดิ์ กล่าว

