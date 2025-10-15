ชูวิทย์ ชำแหละรัฐบาลอนุทิน เบื้องหลังโยก “บิ๊กล็อต 45 เก้าอี้” เปลี่ยน “ยธ.” เป็นเมืองลับแล
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ถาม อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ปมโยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ ทำตีมึน ! คืนความเป็นธรรม ไม่ทราบคืนให้พลพรรคภูมิใจไทยใช่ไหม ฟาดกระทรวงยุติธรรม ณ ปัจจุบันดั่ง “เมืองลับแล” ห้ามคนนอกเข้าเว้นได้อนุญาตจากรมต.เท่านั้น
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองหัวหน้าพรรครักประเทศไทย วัย 64 ปี ออกมาเปิดมุมวิเคราะห์ปมร้อนการเมืองเบื้องลึกหลังมีเหตุให้วานนี้ (14 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ โดยกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งกว่า 45 เก้าอี้สำคัญของแต่ละทบวง-กรม
เนื้อหาสาวไส้ตรงๆ ซึ่งลงโพสต์ไว้เมื่อ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา เริ่มด้วยการจั่วหัวว่า “โยกย้าย เตรียมการเลือกตั้งรัฐบาล”
จากนั้นชูวิทย์ระบุต่อว่า “อนุทิน” นายรัฐมนตรีคนปัจจุบันโยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ ทำตีมึนว่า “เพื่อคืนความเป็นธรรม” ไม่ทราบว่าคืนให้พลพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่? หรือเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง? เพราะเล่นย้ายตั้งแต่กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ จนมาถึงกระทรวงมหาดไทย
ล่าสุด “บิ๊กล็อต” เพิ่งล่อไป 45 ตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง บรรดา ส.ส. หัวคะแนน ตอบแทนบุญคุณมัดจำไว้ก่อนอย่างสนุกสนานเริงร่า โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ขณะนี้กลายเป็น “สถานที่ลี้ลับ” ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเท่านั้น
“บุคคลที่จะเข้าพบถูกสั่งการให้มาที่จุดลับและปิดกล้องวงจรปิด ทำลับๆ ล่อๆ ตามสไตล์ “วัวสันหลังหวะ” กลัวถูกจับได้ไล่ทัน ก็ระวังสักหน่อยท่านรัฐมนตรี และทีมโฆษกฯ เดินในกระทรวงช่วยคอยหันมองหลังด้วย เพราะเดี๋ยวมีใครแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเรื่องเดิม 2 เรื่อง ที่ยังแก้ไม่หลุด”
ช่วงท้ายเจ้าของโพต์คนตัวกลั่นวงการแฉการเมืองไทยย้ำถึงเกมการเมืองของพรรคภูมิใจไทย เวลานี้ยึดหลักมุ่งสู่การเลือกตั้งเท่านั้น โดยเน้นส.ส. เขตเป็นหลัก ส่วนคะแนนพรรคอย่าไปหวัง เพราะอุดมการณ์ลุ่มๆ ดอนๆ ในเมืองหลวงไม่มี ส.ส. เน้นแต่ต่างจังหวัดรวมศูนย์บ้านใหญ่ แม้ว่าอยู่ในสถานะได้เปรียบมากโข คาดหวังเป็นรัฐบาลสมัยหน้า แต่จะโดนตีที่ขนงหางเรื่อง ฮั้ว ส.ว. และ เขากระโดง แค่ 2 เรื่อง ก็พังพอใช้ได้แล้ว อาจไปไม่ถึงฝันได้เจอกันตอนเลือกตั้งมีได้ก็ต้องมีเสีย ไม่มีใครได้หมดในเกมการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ “นี่คือสิ่งที่ผมการันตีได้”.
