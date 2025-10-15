ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ชำแหละรัฐบาลอนุทิน เบื้องหลังโยก “บิ๊กล็อต 45 เก้าอี้” เปลี่ยน “ยธ.” เป็นเมืองลับแล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 10:58 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 11:01 น.
59
บิ๊กล็อต 45 ตำแหน่ง
แฟ้มภาพ

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ถาม อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ปมโยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ ทำตีมึน ! คืนความเป็นธรรม ไม่ทราบคืนให้พลพรรคภูมิใจไทยใช่ไหม ฟาดกระทรวงยุติธรรม ณ ปัจจุบันดั่ง “เมืองลับแล” ห้ามคนนอกเข้าเว้นได้อนุญาตจากรมต.เท่านั้น

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองหัวหน้าพรรครักประเทศไทย วัย 64 ปี ออกมาเปิดมุมวิเคราะห์ปมร้อนการเมืองเบื้องลึกหลังมีเหตุให้วานนี้ (14 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ โดยกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งกว่า 45 เก้าอี้สำคัญของแต่ละทบวง-กรม

เนื้อหาสาวไส้ตรงๆ ซึ่งลงโพสต์ไว้เมื่อ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา เริ่มด้วยการจั่วหัวว่า “โยกย้าย เตรียมการเลือกตั้งรัฐบาล”

จากนั้นชูวิทย์ระบุต่อว่า “อนุทิน” นายรัฐมนตรีคนปัจจุบันโยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ ทำตีมึนว่า “เพื่อคืนความเป็นธรรม” ไม่ทราบว่าคืนให้พลพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่? หรือเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง? เพราะเล่นย้ายตั้งแต่กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ จนมาถึงกระทรวงมหาดไทย

ล่าสุด “บิ๊กล็อต” เพิ่งล่อไป 45 ตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง บรรดา ส.ส. หัวคะแนน ตอบแทนบุญคุณมัดจำไว้ก่อนอย่างสนุกสนานเริงร่า โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ขณะนี้กลายเป็น “สถานที่ลี้ลับ” ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเท่านั้น

“บุคคลที่จะเข้าพบถูกสั่งการให้มาที่จุดลับและปิดกล้องวงจรปิด ทำลับๆ ล่อๆ ตามสไตล์ “วัวสันหลังหวะ” กลัวถูกจับได้ไล่ทัน ก็ระวังสักหน่อยท่านรัฐมนตรี และทีมโฆษกฯ เดินในกระทรวงช่วยคอยหันมองหลังด้วย เพราะเดี๋ยวมีใครแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเรื่องเดิม 2 เรื่อง ที่ยังแก้ไม่หลุด”

ช่วงท้ายเจ้าของโพต์คนตัวกลั่นวงการแฉการเมืองไทยย้ำถึงเกมการเมืองของพรรคภูมิใจไทย เวลานี้ยึดหลักมุ่งสู่การเลือกตั้งเท่านั้น โดยเน้นส.ส. เขตเป็นหลัก ส่วนคะแนนพรรคอย่าไปหวัง เพราะอุดมการณ์ลุ่มๆ ดอนๆ ในเมืองหลวงไม่มี ส.ส. เน้นแต่ต่างจังหวัดรวมศูนย์บ้านใหญ่ แม้ว่าอยู่ในสถานะได้เปรียบมากโข คาดหวังเป็นรัฐบาลสมัยหน้า แต่จะโดนตีที่ขนงหางเรื่อง ฮั้ว ส.ว. และ เขากระโดง แค่ 2 เรื่อง ก็พังพอใช้ได้แล้ว อาจไปไม่ถึงฝันได้เจอกันตอนเลือกตั้งมีได้ก็ต้องมีเสีย ไม่มีใครได้หมดในเกมการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ “นี่คือสิ่งที่ผมการันตีได้”.

โยกย้ายเตรียมเือกตั้ง
ภาพ @ChuvitKamolvisit

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย ข่าว

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

13 นาที ที่แล้ว
มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟน ๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย

17 นาที ที่แล้ว
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

18 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว

20 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ไม่ตอบ “โรม” จี้รัฐบาลเร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์ สะเทือนพนมเปญ

47 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยของดีโค้งสุดท้าย 16 ต.ค. 68 เลขเด่นตรงเจ้าแม่ดัง

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” บ่นอุบ ไม่พอใจรูปนิตยสาร TIME เลือกขึ้นปก ทำผมหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รถเทสลา พุ่งตกคลอง คนขับเปิดประตูไม่ได้ สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวทางเลขเด็ดจากวังนาคินทร์คำชะโนดงวด 16 ตุลาคม 2568 คอหวยจับตาเลขเด่น 0-8-9 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวจากหลายสำนัก เลขเด็ด

หวยออกพรุ่งนี้! เลขเด็ด คำชะโนด 16/10/68 เด่น 0-8-9 สองตัว มาครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กล็อต 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ชำแหละรัฐบาลอนุทิน เบื้องหลังโยก “บิ๊กล็อต 45 เก้าอี้” เปลี่ยน “ยธ.” เป็นเมืองลับแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเขมร ฟาดเดือด คนเกาหลีแย่กว่าที่คิด หลอกด้วยกันเอง ซัดสื่อ ออกข่าวเหยียบย่ำเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อว. สั่งสอบกรณี นศ.อุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย ปอดฉีก-หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน บันเทิง

แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเกาหลีใต้ เตรียมส่ง กต.-ตำรวจ ไปพนมเปญ ปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่อง บ้านเลขที่ 899 และ ทะเบียนรถ 4138 ของครอบครัวเจนนี่ รัชนก หวังรับโชคใหญ่งวด 16 ตุลาคม นี้ หลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดถล่มทลาย เลขเด็ด

เลขเด็ด เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น 16/10/68 มาแรงทั้งเลขที่บ้าน ทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้องศรัณย์ ดราม่าตำรวจสั่งปิดร้าน บันเทิง

คลิปต้นเรื่อง “ก้อง ศรัณย์” ของขึ้น รพ.ร้องเปิดเพลงลั่นถึงตี 4 รับผิดจริงแต่งดไลฟ์ไม่ได้ เหตุใจเป็นศิลปิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นันทวัฒน์ ชี้ ฮุนเซน ถูกบีบรัดรอบด้าน สหรัฐฯ ตัดท่อน้ำเลี้ยง-เกาหลีใต้ขู่ส่งทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ไม่พอใจ กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือคดีคนเกาหลีถูกลักพาตัว ขู่อาจพิจารณาคว่ำบาตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” เขย่า “อนุทิน” ไม่ทำอะไร หลัง “สหรัฐฯ-เกาหลีใต้” ลุยปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ไลฟ์คอมเมิร์ซสะเทือนวงการ! อั้ม พัชราภา ปรากฏตัวใน ‘เทศกาลเจนนี่’ ดันยอดผู้ชมสดพุ่ง 1.2 ล้านคน สร้างยอดขายถล่มทลายในเวลาไม่กี่นาที บันเทิง

อั้ม พัชราภา ทุบสถิติ! ไลฟ์สดคู่เจนนี่ 10 นาที คนดูทะลุล้าน ยอดสั่งพุ่ง 60 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังพูดในโหนกระแส &quot;จะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่&quot; บันเทิง

เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังประกาศ “ใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพมาดากัสการ์ เข้ายึดอำนาจ หลัง “ปธน.” หนีม็อบออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โอ๊ต บางแพ” สวนกลับทันควัน หลังเซียนรุ่นใหญ่ยัน “เหรียญหลวงปู่ทวด” เป็นของแท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 10:58 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 11:01 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟน ๆ ร่วมอาลัย

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button