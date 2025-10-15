เกาหลีใต้ไม่พอใจ กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือคดีคนเกาหลีถูกลักพาตัว ขู่อาจพิจารณาคว่ำบาตร
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ตำหนิทางการกัมพูชา ไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว ถึงขั้นเตรียมเสนอคว่ำบาตรกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อทางการกัมพูชา โดยชี้ว่าตำรวจกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีที่พลเมืองเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและเสียชีวิตในกัมพูชา
กระทรวงฯ แสดงความเห็นว่า การที่กัมพูชาพยายามปัดความรับผิดชอบ และโทษไปยังชาติอื่นในคดีเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมเปิดเผยว่าได้ยื่นคำร้องขอความร่วมมือผ่านองค์การตำรวจสากล (Interpol) ไปยังกัมพูชาถึง 20 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ แต่ได้รับคำตอบกลับมาเพียง 6 ครั้ง (คิดเป็น 30%) เท่านั้น
พลตำรวจเอกยู แจซอง รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ ได้ออกมายอมรับถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “เป็นเรื่องจริงที่ความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้กับกรมตำรวจกัมพูชาไม่ราบรื่นเท่ากับในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ เผยว่า ปัญหาการหลอกลวงและกักขังพลเมืองเกาหลีใต้ในกัมพูชามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นมาก โดยมีการร้องเรียนเข้ามายังสถานทูตเกาหลีใต้ในกัมพูชา กรณีถูกหลอกมาทำงานและถูกกักขัง พุ่งสูงถึง 330 กรณี ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เทียบกับปี 2022 ที่มีเพียง 1 กรณีเท่านั้น ในขณะที่ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการส่งตัวอาชญากรจากกัมพูชากลับประเทศเกาหลีใต้แล้วรวม 147 คน โดยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2024 และช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้
อี อึนจู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกอีกหลายคนของเกาหลีใต้ กำลังเตรียมหารือเพื่อพิจารณาการประกาศคว่ำบาตรต่อกัมพูชา และเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการประหารชีวิตผู้กระทำผิดในคดีดังกล่าว
พวกเขาเตือนว่า หากรัฐบาลกัมพูชายังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้อง ทางการเกาหลีใต้จะพิจารณาดำเนินมาตรการทางทหารต่อพนมเปญอย่างหนักหน่วงต่อไป
