ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล
ประธานาธิบดี อันดรี ราโจเอลินา ของมาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐบาล หลังเผชิญหน้าการประท้วงจากลุ่มคน Gen Z ที่ไม่พอใจปัญหาไฟดับ และน้ำประปาไม่ไหล
นายอันดรี ราโจเอลินา ประธานาธิบดีมาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐบาลของตนเอง หลังจากประเทศเผชิญกับการประท้วงใหญ่ที่นำโดยคนหนุ่มสาวมาหลายวัน เนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและไฟฟ้าที่ยาวนาน
“เรายอมรับและขออภัย หากสมาชิกในรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างที่ควรจะเป็น” ราโจเอลินากล่าวในการแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
การประท้วงที่เรียกว่า “Gen-Z Protests” ได้ทำให้ผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหลายพันคน ออกมาชุมนุมตามท้องถนนในหลายเมืองของมาดากัสการ์มาตั้งแต่วันพฤหัสบดี ภายใต้คำขวัญที่ปลุกใจว่า “เราต้องการมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่แค่อยู่รอด”
วอลเกอร์ เติร์ก หัวหน้าสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNCHR) ประณามการใช้ “กำลังที่ไม่จำเป็น” ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในการควบคุมสถานการณ์ โดยกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 คน และบาดเจ็บกว่า 100 คน
ทางการมาดากัสการ์ปฏิเสธตัวเลขของผู้เสียชีวิตของสหประชาชาติ โดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าว “มาจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดพลาด”
การประท้วงเริ่มต้นที่กรุงอันตานานาริโว เมืองหลวง ก่อนจะลุกลามไปยัง 8 เมืองทั่วประเทศ ทางการต้องประกาศเคอร์ฟิวในเมืองหลวง หลังมีรายงานการใช้ความรุนแรงและการปล้นสะดม โดยตำรวจได้ยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชน
เติร์กกล่าวว่าเขารู้สึก “ตกใจ” กับการปราบปรามที่รุนแรงของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการจับกุม, ทำร้ายร่างกาย, และใช้กระสุนจริงกับผู้ประท้วง
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีได้สั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่ผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีและรัฐบาลทั้งหมดลาออกด้วย
“ผมเข้าใจความโกรธ ความเศร้า และความยากลำบากที่เกิดจากปัญหาไฟดับและการจ่ายน้ำ” ราโจเอลินากล่าว พร้อมประกาศว่าได้ “ยกเลิกการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลแล้ว” และจะเปิดรับสมัครนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในช่วงสามวันข้างหน้า ก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะยังคงรักษาการจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
อ้างอิง : www.bbc.com
