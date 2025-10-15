“โอ๊ต บางแพ” สวนกลับทันควัน หลังเซียนรุ่นใหญ่ยัน “เหรียญหลวงปู่ทวด” เป็นของแท้
“โอ๊ต บางแพ” โพสต์สวนกลับเซียนรุ่นใหญ่ หลังฟันธงเหรียญหลวงปู่ทวดแท้ ชี้พิรุธเพียบ ลั่น “ให้มันจบที่รุ่นเรา” ฝั่งเรายังไม่ได้พูด
14 ตุลาคม 2568 มหากาพย์ดราม่าสนั่นวงการพระเครื่อง กรณีเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ยังคงไม่จบลงง่าย ๆ ล่าสุด หลังจากที่กลุ่มเซียนพระรุ่นใหญ่ได้ไปออกรายการ “โหนกระแส” และฟันธงว่าเหรียญดังกล่าวเป็นของแท้ นายอาทิตย์ นวลมีศรี หรือ “โอ๊ต บางแพ” ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โต้กลับอย่างดุเดือดในทุกประเด็น
โอ๊ต บางแพ ระบุว่า “พระเหรียญเป็นพระเครื่องประเภทที่ดูง่ายที่สุด เหรียญเดียวในประเทศที่อยู่เหนือทุกกฏเกณฑ์ พื้นเหรียญไม่เรียบร้อยไม่เรียบตึงเหมือนเหรียญแท้อื่น ๆ เลย เหรียญแท้นั้นสร้างมาจากการปั๊มเหรียญเก๊ก็สร้างมาจากการปั๊มเหมือนกันนะครับท่าน
เสี้ยนบนเหรียญเอากระดาษทราบขัดบนพื้นบล็อคก็มีเสี้ยนเพราะที่ใช้ปั๊มพระเก๊มันเป็นเหล็กหล่อที่หล่อเข้ากับปูนที่ทำการถอดพิมพ์จากยางที่ถอดเหรียญมามันเป็นทองเหลืองขัดก็เป็นรอยได้ เหล็กบล็อคปั๊มพระแท้เป็นเหล็กชุบแข็งแล้วขัดยังไงก็ไม่เป็นรอย เปลี่ยนแปลงบล็อคได้แต่เปลี่ยนแปลงตัวหนังสือให้คมเป็นแท่งเท่าพระที่ปั๊มจากบล็อคพระแท้ไม่ได้
ทองคำมีลักษณะบางคือปั๊มหลายครั้งยิ่งกระแทกหลายครั้งยิ่งคมชัด ไม่ใช่มือไม่ติด จมูกไม่ติดบ้าปล่าวครับ ลึกสุดบอกเส้นขนแมวติดชัดแต่มือไม่ติด จมูกไม่ขัด มือ จมูก ต้องสัมผัสพื้นบล็อคก่อนต้องชัดก่อนเส้นขนแมวพื้นเหรียญ สัมผัสบล็อคก่อไปถึงเส้นขนแมวบนเหรียญนะครับ
พระมีรอดถอดยางหยาบเต็มเหรียญ เป็นเหรียญแท้เหรียญเดียวที่บวม เบลอ ปั๊มกระแทกเหรียญไม่เสมอเป็นระนาบเดียวกัน เหรียญแท้เหรียญเดียวในวงการที่พื้นเหรียญเป็นตามด ย้ำเหรียญเดียว ในขณะที่เหรียญทุกเหรียญในโลกพื้นเหรียญไม่มีทางเป็นตามด
หลักการที่ทุกท่านอธิบายมามันแสดงถึงการไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับขั้นตอนการ รีด ปั๊มกระแทกขึ้นรูปและการเข้าตัวตัด วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูพระเป็นเขามาดูท่าที่ของท่าน ๆ ทั้งหลายในด้านการแสดงบทบาทต่อความมั่นใจและความน่าเชื่อถือที่จะรักษามาตรฐานของคำว่าสมาคมและผมเชื่อว่าเขามีคำตอบในใจกันแล้ว
อย่างที่ผมบอกผมได้ทำหน้าที่ตั้งข้อสงสัยให้กับสังคมพระเครื่องและมาถึงวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นหลายมิติที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน เหรียญนี้พร้อมบันทึกเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการเป็นที่เรียบร้อย
ถามว่าผมอธิบายในเหรียญนี้ให้คนฟังเข้าใจได้ไหม ผมเอาว่ามันไม่ได้ยากเลย #ถ้าหยุดตรงนี้คนดี ๆ ก็จะกลัวต่อไป #ถ้าผมไม่มีเป้าหมายให้กับสังคมผมก็คงยอมไปนานแล้ว #ให้มันจบที่รุ่นเรา #ผมให้ความเคาพรักและผมสัมผัสได้ว่าท่านก็ยังให้เกียรติผมเช่นกัน #แต่ความถูกต้องถ้าสังคมหรือกลุ่มก้อนใดไม่ยึดถือไว้ย่อมเกิดความเสื่อมและแตกความสามัคคี
ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามเรื่องราวเหรียญนี้มาได้ประโยชน์แน่นอน คำตอบวันนี้ก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย ฝั่งเราแค่ยังไม่มีโอกาสได้พูด”
