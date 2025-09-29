ข่าวต่างประเทศ

Gen Z เปรูลุกฮือ! ม็อบชู “ธงลูฟี่” เป็นสัญลักษณ์ ต้านรัฐบาล-กฎหมายบำนาญ

คนรุ่นใหม่ Gen Z ในเปรูนับพันคน ชุมนุมประท้วงรัฐบาล ต้านกฎหมายปฏิรูปบำนาญ จนเกิดการปะทะกับตำรวจ ด้านผู้ชุมนุมใช้ “ลูฟี่ วันพีซ” เป็นสัญลักษณ์

สถานการณ์การเมืองในประเทศเปรูทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z หลายพันคน ได้ออกมาชุมนุมบนท้องถนนในกรุงลิมา เมืองหลวงของประเทศ และเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจล ซึ่งใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและกระบองเพื่อเข้าสลายการชุมนุม

การประท้วงครั้งนี้มีชนวนเหตุสำคัญมาจากการที่รัฐบาลเสนอแผนปฏิรูประบบบำนาญฉบับใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาบังคับให้ชาวเปรูที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคนต้องสมัครเข้าร่วมกองทุนบำนาญ แผนดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงในชีวิตอยู่แล้ว

การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงลิมา
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่ปิดกั้นเส้นทางที่จัตุรัสซานมาร์ตินระหว่างการชุมนุมประท้วงนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประธานาธิบดีดีนา โบลูอาร์เต ในกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 (ภาพเอพี/มาร์ติน เมจิอา)

“ลูฟี่ วันพีซ” สัญลักษณ์แห่งการปลดแอก

ความน่าสนใจของการประท้วงครั้งนี้คือ การที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำตัวละคร “มังกี้ ดี. ลูฟี่” จากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังเรื่อง “วันพีซ” มาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักในการเคลื่อนไหว โดยมีการชูธงและป้ายที่มีสัญลักษณ์หมวกฟางของลูฟี่ไปทั่วบริเวณ

นายเลโอนาร์โด มุนยอซ หนึ่งในแกนนำนักศึกษา กล่าวกับสื่อว่า “ลูฟี่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากผู้ปกครองที่กดขี่และทุจริต สถานการณ์ในเปรูก็ไม่ต่างกัน คนรุ่นเราจะไม่ยอมนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรมอีกต่อไป”

กลุ่มผู้ประท้วงชาวเปรูรุ่นใหม่กำลังชูธงที่มีสัญลักษณ์หมวกฟางของลูฟี่
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนถือธงใกล้อาคารรัฐสภาระหว่างการชุมนุมประท้วงนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประธานาธิบดีดีน่า โบลูอาร์เต้ ในกรุงลิมา ประเทศเปรู วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2568 (ภาพเอพี/มาร์ติน เมจิอา)

วิกฤตศรัทธารัฐบาลและผลกระทบเศรษฐกิจ

การลุกฮือของคนรุ่นใหม่ครั้งนี้สะท้อนถึงวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีดีนา โบลัวร์เต ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าพยายามแทรกแซงและทำให้อำนาจของฝ่ายตุลาการอ่อนแอลง ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2569 โดยผลสำรวจล่าสุดจากสถาบันศึกษาเปรูระบุว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโบลัวร์เตลดลงเหลือเพียง 2.5% เท่านั้น

ความวุ่นวายทางการเมืองยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยล่าสุดบริษัทเหมืองได้ประกาศระงับการดำเนินงานของเหมืองทองแดงคอนสแตนเซีย ซึ่งเป็นเหมืองขนาดใหญ่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์การประท้วง

ที่มา: Bhaskar English

