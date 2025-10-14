การเงินเศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย ร้านค้าแฟรนไชส์ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กคุณสมบัติที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 17:56 น.
ร้านค้าแฟรนไชส์เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม ร้านขนาดเล็กอย่างร้านชานม ซูชิ เข้าร่วมได้ ยกเว้นร้านลักษณะนี้ เช็กคุณสมบัติและไทม์ไลน์ที่นี่

ใกล้วันเปิดลงทะเบียนสำหรับร้านค้า ที่จะเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในวันพรุ่งนี้ (15 ต.ค.) ผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านค้าที่ซื้อแฟรนไชส์มา ต่างสงสัยว่าจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่

คำตอบนั่นคือ ร้านค้าแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่จดทะเบียนในรูปแบบบุคคลธรรมดา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้

หัวใจสำคัญของโครงการคือการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ดังนั้น ร้านค้าแฟรนไชส์ เช่น ร้านชานมไข่มุก ร้านขายซูชิ หรือร้านขายน้ำปั่น ที่เจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการในนามบุคคลธรรมดา จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

แต่มีข้อยกเว้นสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นั่นคือ ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งธุรกิจบริการส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน ยกเว้นธุรกิจบริการบางประเภทที่ได้รับการผ่อนผัน เช่น ร้านนวด สปา ร้านทำเล็บ และร้านทำผม

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับร้านค้า
ภาพจาก: เว็บไซต์คนละครึ่งพลัส

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของร้านค้าที่จะเข้าร่วมได้นั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงร้านค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เว้นแต่เป็นสหกรณ์) ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าของวิสาหกิจชุมชน โดยทั้งหมดต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568

