รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกแก๊งรุ่นพี่ ลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 13:11 น.
54
รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม

ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกเด็กรุ่นพี่ลากไปรุมทำร้าย จับดึงผม-แก้ผ้า-กิ่งไม้ยัดคอ จนเสียโฉม ด้านแม่รับไม่ได้ วอนทวงความยุติธรรม

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เด็กหญิงวัยเพียง 5 ขวบ ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ถูกกลุ่มเด็กที่มีอายุมากกว่ารุมทำร้ายอย่างทารุณจนบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉม ในสภาพที่ผู้เป็นแม่จำแทบไม่ได้

นางแอนทาเวีย เคนนิบริว ผู้เป็นแม่ ได้เปิดเผยเรื่องราวสุดเลวร้ายของลูกสาว หลังจากที่นำลูกไปฝากไว้ที่บ้านญาติ แต่เมื่อกลับไปหาก็พบว่าลูกสาวได้หายตัวไป ก่อนจะมาพบอีกครั้งในสภาพที่กำลังถูกหน่วยกู้ภัยเข้าทำการช่วยเหลือ

ผู้เป็นแม่ได้บรรยายถึงวินาทีที่พบลูกสาวว่า “ฉันเห็นภาพที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต ฉันเห็นลูกสาวตัวเองในสภาพที่จำไม่ได้เลย” พร้อมบรรยายสภาพของลูกสาวว่าผมของลูกสาวถูกถลกออกจากหนังศีรษะ มีรอยฟกช้ำและเลือดทั่วร่างกาย ดวงตาและปากก็เต็มไปด้วยเลือด ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้เป็นแม่อย่างแสนสาหัส

ลูกสาว ด.ญ.เอ'มารี เด็กหญิงผู้ถูกทำร้าย
ภาพจาก: Daily Mail

นางเคนนิบริว ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชียลว่า ได้มีกลุ่มเด็กที่โตกว่าลูกสาวจูงมือไปที่ทุ่งหญ้าอันห่างไกล จากนั้นพวกเขาได้รุมทำร้ายลูกสาวจนหมอสติ โดยได้กระชากผม ยัดกิ่งไม้ลงไปในลำคอ ถอดเสื้อผ้าออกจนร่างเปลือยเปล่า และใช้เสื้อของลูกสาวเองรัดคออีกด้วย นั่นเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้เลย

ผู้เป็นแม่ เผยว่า ลูกสาวได้รับบาดแผลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอย่างรุนแรง จนทำให้ทั้งคู่ต้องเข้ารับการบำบัดทางจิต โดยผู้เป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตาว่า แค่อยากให้ลูกของตนกลับมาเป็นเด็กอายุ 5 ขวบ ปกติเหมือนทั่วไป เพราะยังคงนึกถึงภาพที่ลูกของตนถูกทำร้ายซ้ำ ๆ อยู่ในหัว และรู้สึกเสียใจที่ยังไม่สามารรถทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวได้

ภาพเบลอของเด็กหญิงเอ'มารี ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
ภาพจาก: Daily Mail

ด้านตำรวจเมืองคลีฟแลนด์ได้ยืนยันว่ากำลังสืบสวนคดีดังกล่าว โดยระบุว่าทั้งเหยื่อและผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ ล้วนมีอายุต่ำกว่าสิบขวบทั้งนั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาใด ๆ และเนื่องจากเป็นคดีที่อ่อนไหวและเกี่ยวข้องกับเยาวชน ตำรวจจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้

ที่มา: Daily Mail







