ลงทะเบียนวันนี้! ร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ร้านใหม่เตรียมยื่นเอกสารที่ ธนาคารกรุงไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 16:30 น.
82
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสวันแรก 15 ต.ค. 68 บรรยากาศคึกคัก ร้านเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงิน ร้านใหม่เตรียมเอกสารยื่นที่กรุงไทย

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสวันแรก 15 ต.ค. 68 บรรยากาศคึกคัก ร้านเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงิน ร้านใหม่เตรียมเอกสารยื่นที่กรุงไทย

บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าวันนี้ (15 ต.ค. 68) ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส โดยพบว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้เตรียมเอกสารและเดินทางไปยังจุดรับสมัครเพื่อยื่นเรื่องให้ทันท่วงที

ร้านค้าเดิม-ร้านค้าใหม่ ต้องทำอย่างไร?

สำหรับร้านค้าเดิม (ที่เคยเข้าร่วมเฟสก่อน) ท่านไม่ต้องสมัครใหม่ เพียงอัปเดตแอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นกดที่แบนเนอร์โครงการเพื่อ ‘ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข’ ก็สามารถรอรับสิทธิ์ได้ทันที

สำหรับร้านค้าใหม่ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีเช็กลิสต์สำคัญคือ บัตรประชาชน, บัญชีธนาคารกรุงไทย, และรูปถ่ายหน้าร้านที่เห็นเจ้าของและสินค้าชัดเจน จากนั้นจึงเริ่มสมัครผ่านแอปฯ ถุงเงิน หรือยื่นเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วที่ธนาคารกรุงไทย

โครงการในรอบนี้ยังได้ขยายประเภทกิจการให้ครอบคลุมผู้ให้บริการมากขึ้น ทั้งร้านนวด สปา ทำผม และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

คนละครึ่งพลัสร้านค้า
คนละครึ่งพลัส

ร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทย

ร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68 ตามขั้นตอนดังนี้

1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่าน www.ถุงเงินกรุงไทย.com และดาวน์โหลด/อัปเดตแอปฯ ถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุด

3. ตรวจสอบประเภทกิจการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ไปยื่นสมัครกับหน่วยงาน*[1]

4. นำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้ว มายื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ จุดให้บริการ

5. ร้านค้าได้รับผลพิจารณาผ่าน SMS

6. เมื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ แบนเนอร์คนละครึ่ง พลัสจะปรากฏบนแอปฯ ถุงเงิน

7. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่องไขโครงการ

8. รับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชน

9. ตรวจสอบประวัติการรับเงิน บนแอปฯ ถุงเงิน

*[1] หมายเหตุ :

  • ร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนยื่น แบบฟอร์มการสมัครร้านค้าสำหรับกระทรวงมหาดไทย
  • ร้านค้านิติบุคคลรายย่อยหรือธุรกิจเฉพาะยื่น แบบฟอร์มการสมัครร้านค้าสำหรับธนาคารกรุงไทย
วิธีลงทะเบียนร้านค้าพลัส คนละครึ่ง
วิธีลงทะเบียน

ทำไมต้องรีบสมัคร

เหตุผลที่ร้านค้าต้องเร่งลงทะเบียนในช่วงนี้ ก็เพื่อให้ร้านของตนเองได้รับการอนุมัติและ พร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชน ที่จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 20-26 ตุลาคม และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

