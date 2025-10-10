พี่สาวยิว เดือด แม่เกตุ ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่เงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว

นก พี่สาวยิว ฉัตรมงคล เดือดปม แม่เกตุ เคยโทร.ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่ยอมเงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว เป็นคนอื่นคงฟ้อง-ออกโหนกระแสแล้ว
มหากาพย์ดราม่าครอบครัวของนักร้องสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ ได้ลุกลามบานปลายไปอีกระดับ เมื่อ นก พี่สาวของ ยิว ฉัตรมงคล ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่า เรื่องที่แม่เกตุโทรขู่สั่งเก็บน้องชายเป็นเรื่องจริง ซึ่งตลอดมายอมเงียบไม่ทำอะไรเพราะเห็นแก่ความรู้สึกน้องสะใภ้อย่าง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และหลานสาวทั้ง 2 คน น้องยูจิน-น้องจาญ่า
“เรื่องเกิดมานานแล้วแต่เลือกที่จะเก็บไว้ เพราะสงสารเจนนี่กับหลาน คือต้องบอกเลยนะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาขึ้นโรงขึ้นศาลไปแล้ว ด้วยเรื่องมันใหญ่ขนาดนั้น เขาไปโหนกระแสแล้ว แต่เราเลือกที่จะเซฟความรู้สึกเจน เซฟหลาน เซฟครอบครัวน้อง ก็เลยไม่ทำอะไรเลย ก็ต้องไปถามเขานะคะ ก็ตอบให้แทนไม่ได้ ทำไมถึงคิดจะทำขนาดนั้น”
หลังจากนั้น พี่สาวยิว ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์ระบุข้อความว่า “อย่าต้องเป็นทุกข์ หรือไม่กล้ามีความสุข เพียงเพราะ “คนอื่น” อย่าเบียดเบียนความสุขของคนอื่นเพียงเพราะ “ตนเอง” กำลังเป็นทุกข์”
อ้างอิงจาก : FB Chutharat Somkeaw
