โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 โครเอเชีย VS ยิบรอลตาร์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
- สนาม : สตาดิโอน ดันเดลโก เฮอร์ยาเวช
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล โครเอเชีย – ยิบรอลตาร์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โครเอเชีย
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพตาหมากรุก ภายใต้การคุมทีมของ ซลัตโก้ ดาลิช ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมแข้งที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โดมินิค ลิวาโควิช, คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย่ เชลาตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, ลุก้า โมดริช, ปีตาร์ ซูคิช, มาริโอ ปาซาลิช, อันเดรย์ ครามาริช, อิวาน เปริซิช และ อันเต้ บูดิมีร์
ยิบรอลตาร์
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ สก็อตต์ ไลซ์แมน เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกัน พร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เจย์เลน ฮานกินส์, อีธาน โจลเลย์, พาทริค จอห์น แม็คคลาฟเฟอร์ตี้, แบร์นาร์โด้ โลเปซ, ยูเลี่ยน วาลาริโน่, แดน เบนท์, เจมส์ สแกนลอน, ไคล์ คลินตัน, จารอน วิเน็ต, ดีแลน บอร์เก้ และ เทย์ เด บาร์
สถิติการพบกันของ โครเอเชีย – ยิบรอลตาร์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/06/25 ยิบรอลตาร์ 0-7 โครเอเชีย (คัดบอลโลก)
- 07/06/15 โครเอเชีย 4-0 ยิบรอลตาร์ (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โครเอเชีย
- 09/10/25 เสมอ เช็กเกีย 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/09/25 ชนะ มอนเตเนโกร 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ หมู่เกาะฟาโร 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 ชนะ เช็กเกีย 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 ชนะ ยิบรอลตาร์ 7-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ยิบรอลตาร์
- 08/10/25 แพ้ นิว คาเลโดเนีย 0-2 (กระชับมิตร)
- 08/09/25 แพ้ หมู่เกาะฟาโร 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ อัลเบเนีย 0-1 (กระชับมิตร)
- 09/06/25 แพ้ หมู่เกาะฟาโร 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 แพ้ โครเอเชีย 0-7 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โครเอเชีย (4-2-3-1) : โดมินิค ลิวาโควิช (GK) – คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย่ เชลาตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – ลูก้า โมดริช, ปีตาร์ ซูคิช – มาริโอ ปาซาลิช, อันเดรย์ ครามาริช, อิวาน เปริซิช – อันเต้ บูดิมีร์
ยิบรอลตาร์ (4-3-3) : เจย์เลน ฮานกินส์ (GK) – อีธาน โจลเลย์, พาทริค จอห์น แม็คคลาฟเฟอร์ตี้, แบร์นาร์โด้ โลเปซ, ยูเลี่ยน วาลาริโน่ – แดน เบนท์, เจมส์ สแกนลอน, ไคล์ คลินตัน – จารอน วิเน็ต, ดีแลน บอร์เก้, เทย์ เด บาร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
โครเอเชีย 4-0 ยิบรอลตาร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: