โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 16:41 น.
58

12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 โครเอเชีย VS ยิบรอลตาร์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
  • สนาม : สตาดิโอน ดันเดลโก เฮอร์ยาเวช
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล โครเอเชีย – ยิบรอลตาร์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โครเอเชีย

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพตาหมากรุก ภายใต้การคุมทีมของ ซลัตโก้ ดาลิช ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมแข้งที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โดมินิค ลิวาโควิช, คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย่ เชลาตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, ลุก้า โมดริช, ปีตาร์ ซูคิช, มาริโอ ปาซาลิช, อันเดรย์ ครามาริช, อิวาน เปริซิช และ อันเต้ บูดิมีร์

Credit : Hrvatski nogometni savez

ยิบรอลตาร์

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ สก็อตต์ ไลซ์แมน เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกัน พร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เจย์เลน ฮานกินส์, อีธาน โจลเลย์, พาทริค จอห์น แม็คคลาฟเฟอร์ตี้, แบร์นาร์โด้ โลเปซ, ยูเลี่ยน วาลาริโน่, แดน เบนท์, เจมส์ สแกนลอน, ไคล์ คลินตัน, จารอน วิเน็ต, ดีแลน บอร์เก้ และ เทย์ เด บาร์

Credit : Gibraltar Football Association

สถิติการพบกันของ โครเอเชีย – ยิบรอลตาร์

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/06/25 ยิบรอลตาร์ 0-7 โครเอเชีย (คัดบอลโลก)
  • 07/06/15 โครเอเชีย 4-0 ยิบรอลตาร์ (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โครเอเชีย

  • 09/10/25 เสมอ เช็กเกีย 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/25 ชนะ มอนเตเนโกร 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ หมู่เกาะฟาโร 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 ชนะ เช็กเกีย 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 ชนะ ยิบรอลตาร์ 7-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ยิบรอลตาร์

  • 08/10/25 แพ้ นิว คาเลโดเนีย 0-2 (กระชับมิตร)
  • 08/09/25 แพ้ หมู่เกาะฟาโร 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ อัลเบเนีย 0-1 (กระชับมิตร)
  • 09/06/25 แพ้ หมู่เกาะฟาโร 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 แพ้ โครเอเชีย 0-7 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Hrvatski nogometni savez

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โครเอเชีย (4-2-3-1) : โดมินิค ลิวาโควิช (GK) – คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย่ เชลาตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – ลูก้า โมดริช, ปีตาร์ ซูคิช – มาริโอ ปาซาลิช, อันเดรย์ ครามาริช, อิวาน เปริซิช – อันเต้ บูดิมีร์

ยิบรอลตาร์ (4-3-3) : เจย์เลน ฮานกินส์ (GK) – อีธาน โจลเลย์, พาทริค จอห์น แม็คคลาฟเฟอร์ตี้, แบร์นาร์โด้ โลเปซ, ยูเลี่ยน วาลาริโน่ – แดน เบนท์, เจมส์ สแกนลอน, ไคล์ คลินตัน – จารอน วิเน็ต, ดีแลน บอร์เก้, เทย์ เด บาร์

Credit : Gibraltar Football Association

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

โครเอเชีย 4-0 ยิบรอลตาร์

 

ข่าวล่าสุด
คอสตาส คูโด เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้ประโยชน์ทำร้ายไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด ข่าวอาชญากรรม

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WDT” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ข่าว

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ข่าว

ดีอีสั่งกรมอุตุฯ ระวังฝนหนัก 12-18 ต.ค.นี้ เน้นบูรณาการข้อมูล “เตือนภัยแม่นยำ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางแฮยอง นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี บันเทิงเกาหลี

อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดสรรแพทย์ปีงบประมาณ 2569 ข่าว

ปลัดสธ. แจงสถานการณ์แพทย์ทำงานจริงแค่ 72% “บึงกาฬ” ขาดแคลนสุด-เสนอ 6 ทางแก้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเทศประณามไทยแฉกัน จอมพลังร่วมมือทหาร-ผู้ว่าฯ ก่อกวนชายแดน ข่าว

กัมพูชาอ้างสื่อนอก ประณามไทย ชี้ ‘กัน จอมพลัง’ ใช้เสียงผีก่อกวน ทำเด็ก-คนแก่นอนไม่หลับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สระแก้วซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ข่าว

สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ชรบ.ลุ้น ผู้ว่าฯ เสนอเยียวยาหัวละ 1000 บ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 16 10 68 ปิงปองน้องเพชรกล้า ส่งสัญญาณรวย เด็กชายนำโชคแจกให้ 2 ตัวตรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกที่แคลิฟอร์เนีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ข่าว

แห่ชื่นชม หัวจิตหัวใจทีมหมอผ่าตัด ขนผู้เชี่ยวชาญข้ามจังหวัด “ช่วยลูกช้างใจสู้”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 สำหรับประชาชน เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ดคาราบาว การเมืองวันนี้ 12 ตุลาคม 2568 บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย &quot;ไร้มนุษยธรรม&quot; เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน ข่าว

สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “ไร้มนุษยธรรม” เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

