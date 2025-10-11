ข่าวเศรษฐกิจ

ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่?

ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่?

รมต.คลัง ยืนยันเอง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ไปแล้ว สามารถ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส แบบผู้ซื้อ-ประชาชนทั่วไป ได้หรือไม่?

ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการ เตรียมตัวให้พร้อม โครงการ คนละครึ่งพลัส จะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าทั่วไทยทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ได้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เพื่อเข้าร่วมโครงการ และรองรับการใช้จ่ายจากประชาชนที่มีสิทธิโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะเริ่มโครงการวันแรกในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 นี้

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการ ที่ยังมีความกังวลในเรื่องของสิทธิภาคประชาชนทั่วไปว่ายังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ได้ด้วยหรือไม่? หากตนเข้าร่วมแบบร้านค้าไปแล้ว

ทางด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตอบคำถามเพื่อทำลายความกังวลของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องจะใช้สิทธิแบบประชาชนทั่วไปเอาไว้ว่า

“ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส แบบร้านค้าไปแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิในฐานะที่เป็นผู้ซื้อหรือแบบประชาชนทั่วไปได้ด้วยเช่นกัน หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โครงการระบุเอาก็สามารถลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ภาคประชาชน (ผู้ซื้อ) ได้”

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งพลัส

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
  5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่
    (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

ลงทะเบียนคนละครึ่งวันไหน

  • 15 ตุลาคม 2568 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 2568
  • 20-26 ตุลาคม 2568 เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

อ้างอิงจาก : FB กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

