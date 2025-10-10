เริ่มแล้ว “ฤดูหนาว” ปีนี้มาปลาย ต.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูหนาวปี 2568 จะเริ่มช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์ และยาวไปถึงปลายเดือน ก.พ. 69 เตือนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วม
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568-2569 แล้ว โดยระบุว่าปีนี้ฤดูหนาวจะเริ่มต้นช้ากว่าปกติเล็กน้อย และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ฤดูหนาวมาปลาย ต.ค. – หนาวน้อยกว่าปีก่อน
คาดว่าฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณ ปลายเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569
สำหรับอุณหภูมิในปีนี้ คาดว่าจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ 21 องศาเซลเซียส (เทียบกับปีก่อนที่ 20.7 องศาเซลเซียส)
ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ อาจมีอากาศเย็นสบายบ้างในบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค
กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเตรียมตัวรับอากาศที่เย็นลงได้ในช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไป ขณะที่ประชาชนในภาคใต้ควรติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
