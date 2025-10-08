ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่ ไม่ให้โดนตัดสิทธิ

รู้ยัง? คนละครึ่งพลัสมีเงื่อนไขใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หรือก่อน 23.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย. 68 หากไม่ใช้จ่ายตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ เช็กรายละเอียดที่นี่
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ มีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งที่ต้องทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ไปอย่างน่าเสียดาย นั่นคือการใช้จ่ายครั้งแรก
ต้องใช้ครั้งแรกภายใน 14 วัน หรือก่อน 11 พ.ย. 68
ตามเงื่อนไขของโครงการ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งแรกภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่โครงการเริ่มต้น (29 ต.ค. 68)
ซึ่งวันสุดท้ายที่จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกคือ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23.00 น.
หากไม่ใช้จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น?
หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่มีการใช้จ่ายใดๆ เลยภายในวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการ ‘ตัดสิทธิ์’ ของท่านออกจากโครงการทันที ทำให้ไม่สามารถใช้วงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลได้อีกตลอดระยะเวลาโครงการ
ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกท่าน อย่าลืมวางแผนและเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วันหลังโครงการเปิด เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านไว้
