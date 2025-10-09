ลือ “ท็อป วราวุธ” ย้ายซบเพื่อไทย นั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค
ลือสะพัด ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา เตรียมย้ายซบพรรคเพื่อไทย และอาจนั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค ทั้งนี้ดูความชัดเจน 21 ต.ค.
จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่า ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ช่วงปี 2538-2539 อาจย้ายซบพรรคเพื่อไทยนั้น
โดย รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของช่อง 9 ว่า ตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังต้องการนายวราวุธ ศิลปอาชา และอาจเป็นทีเด็ดของพรรค ซึ่งขณะนี้กำลังมีการพูดคุยกันอยู่ และอาจย้ายมาเป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยลำดับต้นๆ หรืออาจถึงขั้นเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยก็ได้
ทั้งนี้สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ รายงานเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่า ในตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากนายวราวุธกำลังอยู่ในช่วงเดินทางไปต่างประเทศ
ขณะเดียวกันได้ติดต่อไปยังนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พี่สาวและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้รอฟังการชี้แจงจากปากของนายวราวุธโดยตรง ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรชัดเจน ต้องดูหลายอย่าง
