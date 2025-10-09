ย้อนคลิป “เจนนี่ รัชนก” เปิดใจดราม่า ลั่น จะไม่จ่ายหนี้ให้ใครอีกแล้ว หลังเสีย 5 ล้าน
ย้อนชมคลิป เจนนี่ รัชนก โชว์น้ำตา ประกาศลั่น “จะไม่จ่ายหนี้ให้ใครอีกแล้ว” เพื่อลูกสาว เผยนาทีชีวิตพังทลาย หลังต้องจ่ายหนี้แทนคนในครอบครัวหลายล้านจนเป็นโรคแพนิก
จากกรณีดราม่าร้อนระอุครั้งล่าสุดระหว่างนักร้องสาวสู้ชีวิต เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ และ แม่เกตุ คุณแม่ของเจนนี่ ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันนึกย้อนกลับไปถึงคลิปสัมภาษณ์สำคัญในรายการ แฉ เมื่อวันที่ 10 เมษายน ปีที่ผ่านมา ซึ่งเจนนี่เคยไปเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงมรสุมหนี้สินของคนในครอบครัว ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นชนวนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
นาทีแตกหัก เสียเงิน 5 ล้านต่อหน้าสามี
เจนนี่เล่าถึงสาเหตุที่โพสต์ตัดพ้อลงโซเชียลมีเดียว่า เกิดจากความรู้สึกเจ็บใจที่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ถึง 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่หามาได้อย่างยากลำบาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าสามี ยิว ฉัตรมงคล ขณะที่เธอกำลังเดินไปหยิบเงินจากตู้เซฟแล้วร้องไห้ออกมาไม่หยุด จนทำให้เขาทนไม่ไหวและโพสต์ข้อความปกป้องภรรยาเช่นกัน
พิธีกร (มดดำ) : “อืม ใช้หนี้ไปรวม ๆ แล้วเท่าไหร่ละ”
เจนนี่ : “มันก็ มันก็หลายล้านค่ะ”
พิธีกร (มดดำ) : “หลายสิบ หลายสิบ ครับ อืม โอ้โห โอยย ชอบดราม่าเลย แล้วเจนนี่คิดว่า อ๋อ มึงดราม่าตั้งแต่ต้น ตั้งแต่มึงตัดสินใจมาออกรายการกูแล้ว ล่ะ คือจะร้องอีกแล้ว เดี๋ยวคน ก็บอกร้องแล้วใช้ไปแล้ว 5 ล้าน แล้วคิดว่ามันยังจะมาอีกหลัง จากนี้ ตอนรับชอบแนว”
พิธีกร (มดดำ) : “เพราะฉะนั้นวันนี้ให้น้องประกาศออกไปเลยว่า อันคือ 5 ล้านสุดท้ายที่จะใช้หนี้ แล้ว ที่จะมาออกรายการแฉในวันเนี้ย นี่คือสิ่ง ที่ต้องการจะประกาศ”
ประกาศลั่น จะไม่จ่ายหนี้ให้ใครอีกแล้ว
เจนนี่เผยว่า เหตุผลหลักที่ตัดสินใจมาออกรายการในวันนี้ คือต้องการประกาศให้สังคมและเจ้าหนี้ทุกคนรับรู้ว่า “หลังจากนี้ ฉันจะไม่จ่ายหนี้ให้ใครแล้ว” เพื่อเป็นการขีดเส้นและยุติปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากในอนาคตมีใครมาทวงหนี้ที่เธอไม่ได้ก่อ ก็ขออย่าได้ตำหนิเธออีก
เจนนี่ : “เพราะว่า ยูจิน เขา ยังมีอนาคตที่แบบสดใส แล้วก็เราไม่อยากให้เขากลับไปจนเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูไม่รู้ว่าจะหาเงินได้เป็น ล้าน ๆ แบบนี้ได้เหมือนโอกาสที่ผ่านมาหรือเปล่า เราก็เลยรู้สึกว่าเราขอเซฟไว้เพื่ออนาคตดีกว่า วันนึงถ้าหนูเจ็บไข้ไม่สบาย นี่หาคนดูแลลำบากเหมือนกันนะคะ เราก็ต้องเก็บไว้ใช้ นะตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ย”
สภาพจิตใจพังทลาย เคยคิดสั้น-เป็นโรคแพนิก
นักร้องสาวเปิดใจทั้งน้ำตาว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจนล้มป่วยเป็น โรคแพนิก และจากคนที่เคยสดใสกล้าทำทุกอย่าง กลับกลายเป็นคนขี้กลัวไปหมด เธอยอมรับว่าเคยมีความคิดอยากจบชีวิตตัวเอง “มันเข้ามาในหัวตลอดว่ากูเกิดมาทำไมวะ” และร้องไห้หนักจนรู้สึกเหมือน “น้ำตาจะเป็นสายเลือด”
เจนนี่ : “แล้วพี่รู้ไหมว่าจาก จากหนูเป็นคนที่สดใส กล้าทำทุกอย่าง ทุกวันนี้หนูเป็นแพนิค เพราะหนูกลัวไปหมดทุกอย่าง แล้วยิว ซึ่งเป็นสามี เห็นเรา ร้องแบบเกือบเป็นเกือบตาย เขา ก็ใจร้อน ก็โพสต์อีก แต่ว่าใด ๆ เราก็ไปว่าเขาไม่ได้ เพราะเขา ก็ปกป้องเราอะไรอย่าง เงี้ย”
เจนนี่ : “หมดแรงอ่ะพี่ หนู ล้มทั้งยืนแล้ว หนูแบบร้องไห้จนเป็นเหมือนจะน้ำตาออกจะเป็นสายเลือดแล้วอ่ะ แล้วมันแบบโดนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบทนไม่ไหว”
เจนนี่ ยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยอมจ่ายไปเป็นเพราะความรักและความกตัญญู อยากซื้อชีวิตใหม่ให้คนในครอบครัว แต่เมื่อปัญหายังคงกลับมาไม่จบสิ้น เธอจึงต้องตัดสินใจเลือกปกป้องอนาคตของลูกสาว น้องยูจิน และครอบครัวของเธอเองเป็นอันดับแรก
เจนนี่ : “ค่ะ จนถึงวันนี้หนูก็ยังเสียใจนะ แต่หนู อ่ะรับมือได้เก่งขึ้นมากกว่า แต่ว่าถามว่าเสียใจ มั้ ก็เสียใจแล้วก็ อ บอกตรง ๆ ว่ามันไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดหรอก แล้วหนูพูดเสมอว่า เจนนี่คนเดิมกับคนเนี้ย ความสดใส มันแบบแตกต่างกันมากเลย กับเด็กวันนั้นที่เพิ่งเข้าวง การที่แบบว่าพลังเต็มร้อย ตอนนี้พลังครอบครัวแล้ว มันหลายอย่างค่ะ”
