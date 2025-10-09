ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย ดีกรีพระเอก แฟมิลี่แมนสุดอบอุ่น
เปิดประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย สุดฮอตไวรัลชั่วข้ามคืน ดีกรีไม่ธรรมดา อดีตพระเอกช่อง 3 ฝากผลงานการแสดง-ถ่ายแบบ แถมเป็นแฟมิลี่แมนสุดอบอุ่น
ชาวเน็ตสืบประวัติกันให้ควักหลัง ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ ปรากฏตัวในงานเปิดตัวผู้สมัคร สส. ของพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้ช่วย สส. ทันทีที่ภาพของเขาถูกเผยแพร่ออกไปสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียล ด้วยภาพลักษณ์ที่หล่อใสสะดุดตาประกอบกับโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาจนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่ง New Gen ของพรรคที่จะมาสร้างสีสันใหม่ให้กับการเมืองไทย
สำหรับ ภูผา นพวิชญ์ เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2536 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา เส้นทางในวงการบันเทิง เริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณา, ถ่ายแบบนิตยสาร และเล่นมิวสิควิดีโอ จากนั้นเข้าสู่การเป็นนักแสดงเต็มตัวกับ ช่อง 3 และมีผลงานละครที่เป็นที่จดจำหลายเรื่อง ได้แก่ เพลิงรักเพลงแค้น, เก็บแผ่นดิน 2020 และ เมียอาชีพในบทบาทเชฟหนุ่มสุดหล่อที่ทำเอาสาว ๆ ตกหลุมรักกันเพียบ
นอกเหนือจากบทบาทในวงการบันเทิงและการเมืองแล้ว ชีวิตส่วนตัวของภูผายังเต็มไปด้วยความอบอุ่นและน่าประทับใจ เขามักจะใช้เวลากัน ‘จ๊ะจ๋า’ ภรรยาสาว ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ เช่น การลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับชุมชนต่าง ๆ
ไม่เพียงเท่านั้นหนุ่มภูผายังถือเป็นแฟมิลี่แมนตัวจริง เพราะมักจะแบ่งปันโมเมนต์ที่น่ารักและไลฟ์สไตล์เรียบง่ายของครอบครัว โดยใช้เวลากับภรรยาและลูกน้อย ‘น้องคิลี’ อยู่เสมอ
การก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ ภูผา นพวิชญ์ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ด้วยภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง บวกกับประสบการณ์ในวงการบันเทิงที่ทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของประชาชนได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามไลฟ์สไตล์และผลงานของเขาสามารถเข้าไปได้ที่อินสตาแกรม pphupa
