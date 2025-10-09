ข่าว
กรมทางหลวง เปิดให้วิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ บางใหญ่-กาญจน์ ระหว่าง 10-14 ต.ค. นี้
กรมทางหลวง เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ฟรี! ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568
นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 68 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยเฟซบุ๊ก กรมทางหลวง ได้ออกมาประกาศ เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2568 นี้ การเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการเปิดให้ใช้งานครบทุกด่านตลอดเส้นทาง
มอเตอร์เวย์ M81 เปิดให้ขึ้นฟรีวันนวมินทรมหาราช ทั้งหมด 8 ด่าน
- ด่านบางใหญ่
- ด่านนครชัยศรี
- ด่านศีรษะทอง
- ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก
- ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก
- ด่านท่าม่วง
- ด่านท่ามะกา
- ด่านกาญจนบุรี
เงื่อนไขการใช้เส้นทางในช่วงทดลอง
- อนุญาตให้ใช้เฉพาะ รถยนต์ 4 ล้อ เท่านั้น
- กำหนดให้ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาเส้นทางและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
- สายด่วนกรมทางหลวงได้ที่ โทร. 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
- มอเตอร์เวย์ Call Center โทร. 1586 กด 7
- มอเตอร์เวย์ M81 Call Center โทร. 092 280 8181
- หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.motorway.go.th
อ้างอิงจาก : FB กรมทางหลวง
