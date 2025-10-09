ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร สอบภาค ก. ถึง 15 ต.ค. นี้เท่านั้น
กทม. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2568 สมัครออนไลน์ได้ถึง 15 ต.ค. นี้
ข่าวดีสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากทำงานรับราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้ประกาศเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2568 แล้ว
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปข้อมูลสำคัญทั้งหมดมาไว้ให้ที่นี่
กำหนดการสำคัญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครออนไลน์: 1 – 15 ตุลาคม 2568 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่เว็บไซต์ https://ksb.bangkok.go.th ต้องชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2568 (ภายในเวลา 22.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 21 ตุลาคม และประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2569
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดยในรอบนี้เปิดรับสมัคร 2 ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ใช้สอบและเกณฑ์การผ่าน
การสอบจะแบ่งเป็น 3 วิชาหลัก ได้แก่
- วิชาการคิดวิเคราะห์ (300 คะแนน)
- วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
เกณฑ์การสอบผ่าน
ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%, ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 40% และวิชาความเป็นข้าราชการที่ดีไม่ต่ำกว่า 60%
>> ตรวจสอบ ไฟล์ประกาศรับสมัคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. วันนี้ 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน
- ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่
- เคลียร์ชัด สอบ ก.พ. 68 เลื่อนไหม? หลังสถานการณ์ปะทะชายแดน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: