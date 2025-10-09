กองกำลังบูรพา ออกเอกสารด่วน ไทย-กัมพูชา ร่วมกู้ทุ่นระเบิด 10 ต.ค.
กองกำลังบูรพา ออกเอกสารด่วน ไทย-กัมพูชา ร่วมกู้ทุ่นระเบิด ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ต.ค. 68
กองกำลังบูรพา ออกเอกสารด่วนมาก เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีการส่งหนังสือถึง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 11
โดยเอกสารระบุว่า จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยสามัญ ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยที่ประชุมทั้งสองฝ่ายตกลงกันในมาตรการเพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่โดยมนุษยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อสันติภาพชายแดน เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่
กองกำลังบูรพา ขอแจ้งว่าจะดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น และบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จึงแจ้งท่านเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
กองกำลังบูรพาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
