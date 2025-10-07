บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:31 น.
65
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ

‘เม พรีมายา’ โพสต์ซึ้ง ขอบคุณทุกกำลังใจ เผยมีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้านที่ควรได้รับ พร้อมเดินหน้าสู้ต่อในชั้นศาล ขอกลับมาใช้ชีวิตปกติ-ให้เวลาลูก ยัน ไม่ทำให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอน

จากกรณีดราม่าที่ เม พรีมายา ออกมาแชร์ประสบการณ์อ้างว่าฝากหุ้นไว้ในช่วงที่มีคดีความ เพื่อให้กิจการเดินต่อไปได้ แต่กลับถูกหุ้นส่วนที่ไว้ใจฮุบกิจการ ทั้งที่ร่วมสร้างด้วยกันมาตั้งแต่แรก จนกระทั่งเธอออกมานั่งชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ชี้แจงว่าตนยังคงถือหุ้นอยู่ และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกที่หุ้นส่วนทั้งสามไปเปิดใหม่ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรของคลินนิกเก่าที่เธอเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย

ล่าสุด สาวเม ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมายเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริง ตนได้พูดความจริงทั้งหมด พร้อมแสดงหลักฐานที่สามารถเปิดเผยได้ จากประเด็นที่เกิดขึ้นทำให้เธอได้รับเชื่อมั่นและกำลังใจดี ๆ มากมาย ซึ่งมีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้านบาทที่ควรจะได้

จากนี้ไปเธอขอกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทำงานและใช้เวลากับลูก ๆ วันนี้สิ่งที่แบกมานาน ไม่สามารถพูดกับใครถูกเอาออกไปจากใจแล้ว ขอให้คำมั่นว่าจะไม่ทำให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอน

“จากประเด็นข้อพิพาทที่ผ่านมา เมและแซ็กส์ ขอขอบคุณจากใจจริง สำหรับทุกความเชื่อมั่นกำลังใจ คำพูดดี ๆ และการเปิดใจรับฟังจากทุกคน สิ่งที่เมได้รับในครั้งนี้ มีค่ามากกว่า ‘เงิน 100 ล้านบาท’ ที่ควรจะได้เสียอีกเพราะสิ่งเหล่านั้นคือความเชื่อใจ ความยุติธรรม และการที่ทุกคนยังมองเห็นความจริงในใจของเม มันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้จริง ๆ

จากนี้เมจะเดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริง และยืนยันให้ทุกอย่างดำเนินไปบนพื้นฐานของความถูกต้อง เมได้พูดความจริงทั้งหมดแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานบางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ต่อสังคมอย่างโปร่งใส
ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร เมไม่อาจคาดเดาได้ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมจะไม่ยอมแพ้ และจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยความจริงใจเหมือนเดิมเสมอค่ะ

ขอบคุณจากใจ สำหรับทุกคำปลอบ ทุกกำลังใจ และทุกความเชื่อมั่นที่ส่งมาให้ พลังเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้เมยังยืนอยู่ตรงนี้ และกล้าที่จะสู้ต่อไปค่ะ

พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า “เมขอกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทำงานให้เวลาลูกก่อนนะคะ สิ่งที่เมแบกมานานพูดกับใครก็ไม่ได้ เมได้บอกเอาออกจากใจไปหมดไปแล้วค่ะ ครั้งนี้โลกใจดีกับเมแล้วจริง ๆ เมกลับมาใช้ชีวิตของเมและจะไม่ทำให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอนค่ะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ”

เม พรีมายา ขอบคุณทุกำลังใจ เดินหน้าทางกฏหมาย
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit
เม พรีมายา
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

1 นาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

44 นาที ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

53 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องเก๋ หายตัว 12 ปี ข่าวอาชญากรรม

มีเงื่อนงำ น้องเก๋ ตายปริศนา 12 ปี ล่าสุดแฟนเก่าฆ่าตัวตาย หลังเป็นข่าว เปิดเบาะแสสำคัญ ตร.เค้นสอบจนเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:31 น.
65
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button