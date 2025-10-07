เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน
‘เม พรีมายา’ โพสต์ซึ้ง ขอบคุณทุกกำลังใจ เผยมีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้านที่ควรได้รับ พร้อมเดินหน้าสู้ต่อในชั้นศาล ขอกลับมาใช้ชีวิตปกติ-ให้เวลาลูก ยัน ไม่ทำให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอน
จากกรณีดราม่าที่ เม พรีมายา ออกมาแชร์ประสบการณ์อ้างว่าฝากหุ้นไว้ในช่วงที่มีคดีความ เพื่อให้กิจการเดินต่อไปได้ แต่กลับถูกหุ้นส่วนที่ไว้ใจฮุบกิจการ ทั้งที่ร่วมสร้างด้วยกันมาตั้งแต่แรก จนกระทั่งเธอออกมานั่งชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ชี้แจงว่าตนยังคงถือหุ้นอยู่ และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกที่หุ้นส่วนทั้งสามไปเปิดใหม่ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรของคลินนิกเก่าที่เธอเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย
ล่าสุด สาวเม ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมายเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริง ตนได้พูดความจริงทั้งหมด พร้อมแสดงหลักฐานที่สามารถเปิดเผยได้ จากประเด็นที่เกิดขึ้นทำให้เธอได้รับเชื่อมั่นและกำลังใจดี ๆ มากมาย ซึ่งมีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้านบาทที่ควรจะได้
จากนี้ไปเธอขอกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทำงานและใช้เวลากับลูก ๆ วันนี้สิ่งที่แบกมานาน ไม่สามารถพูดกับใครถูกเอาออกไปจากใจแล้ว ขอให้คำมั่นว่าจะไม่ทำให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอน
“จากประเด็นข้อพิพาทที่ผ่านมา เมและแซ็กส์ ขอขอบคุณจากใจจริง สำหรับทุกความเชื่อมั่นกำลังใจ คำพูดดี ๆ และการเปิดใจรับฟังจากทุกคน สิ่งที่เมได้รับในครั้งนี้ มีค่ามากกว่า ‘เงิน 100 ล้านบาท’ ที่ควรจะได้เสียอีกเพราะสิ่งเหล่านั้นคือความเชื่อใจ ความยุติธรรม และการที่ทุกคนยังมองเห็นความจริงในใจของเม มันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้จริง ๆ
จากนี้เมจะเดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริง และยืนยันให้ทุกอย่างดำเนินไปบนพื้นฐานของความถูกต้อง เมได้พูดความจริงทั้งหมดแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานบางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ต่อสังคมอย่างโปร่งใส
ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร เมไม่อาจคาดเดาได้ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมจะไม่ยอมแพ้ และจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยความจริงใจเหมือนเดิมเสมอค่ะ
ขอบคุณจากใจ สำหรับทุกคำปลอบ ทุกกำลังใจ และทุกความเชื่อมั่นที่ส่งมาให้ พลังเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้เมยังยืนอยู่ตรงนี้ และกล้าที่จะสู้ต่อไปค่ะ
พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า “เมขอกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทำงานให้เวลาลูกก่อนนะคะ สิ่งที่เมแบกมานานพูดกับใครก็ไม่ได้ เมได้บอกเอาออกจากใจไปหมดไปแล้วค่ะ ครั้งนี้โลกใจดีกับเมแล้วจริง ๆ เมกลับมาใช้ชีวิตของเมและจะไม่ทำให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอนค่ะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ”
