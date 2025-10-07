เม พรีมายา ลั่น ช็อกทุกดอก หลัง ‘หมอต่อ’ ไม่ยืนยันแชทจริง ท้าพิสูจน์กันในศาล
‘เม พรีมายา’ งัดแชทฟาดกลับ หลังถูกกล่าวหาไม่เกี่ยวข้องคลินิก ฝั่ง ‘หมอต่อ’ ไม่ยืนยันแชทจริง-ท้าพิสูจน์ในศาล ลั่น เปลี่ยนมือถือแชทหายแล้ว ยันอีกฝ่ายขายหุ้นตามเอกสาร
หลังจากที่ ยาย่า เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก ออกมาแจงประเด็นที่เกิดขึ้นกับ เม พรีมายา ผ่านรายการโหนกระแส ยืนยันว่า อีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับ Dermatige Aesthetics แต่อย่างใด พร้อมโต้กลับเรื่องใบอนุญาตคลินิกสาขาหนึ่ง ฝั่งยาย่าเผยว่าได้ไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ที่เกิดปัญหาคือโฟร์แมนหน้างานติดผิด วันนั้นดำเนินการขอใบอนุญาตสำหรับสาขาใหม่แล้ว
ล่าสุด เม พรีมายา ออกมาโต้กลับหลังจากที่ยาย่า และ หมอต่อ ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Phitnari Tantiwit ระบุว่า “4 ตุลาคม 2567 ลูกค้าไปทำใบอนุญาตออกวันไหน? รูปหลังที่ปิดทำการถ่ายวันหลังจากรูปแรก เพราะรอใบอนุญาตออกหรือไม่? พนักงานใครติดป้ายผิดมารับผิดชอบด้วยงับ”
พร้อมเปิดเผยความในใจว่า “วันนี้ดูโหนกระแส ทุกคนเข้าใจกันหรือยัง หลายปีที่ผ่านมาเมกับแซกเจออะไรมาบ้าง?”
ต่อมามีการเปิดเผยข้อความแชทระหว่างเธอและ หมอกลาง ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค หนึ่งหุ้นส่วนของคลินิกโต้กลับคำกล่าวหาที่ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dermatige Aesthetics ระบุว่า “ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dermatige เลยเหรอคะ? โลโก้ ยังช่วยกันเลือกอยู่เลย” ภาพแชทปรากฏบทสนทนาที่เธอคุยกับหมอกลางเรื่องโลโก้ของคลินิก
วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เม พรีมายา เคลื่อนไหวอีกครั้งว่า “ชอคทุกดอก” หลังจากที่หมอต่อออกมานั่งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากที่จบรายการโหนกระแสไป ฝั่งหมอต่อเผยว่า “อันนี้ขอไม่ยืนยัน ถ้าพิสูจน์ว่าเป็นแชทจริงไม่จริงก็ขอให้พิสูจน์กันในศาล ไม่ยืนยันว่าเป็นแอคเคาท์ของตนจริงหรือไม่ คือเราไม่รู้ว่ามันจะมีการตัดแต่งเอาบางช่วงบางตอนออกไปไหม ถ้าเขามั่นใจ เราก็มั่นใจในหลักฐานของเขาเหมือนกัน ไม่ได้คุยกันนานามาก พอเปลี่ยนมือถือแชทมันก็ไม่ได้มีแล้ว ยืนยันว่าเขาขายหุ้นไปแล้วตามเอกสาร”
ข้อความที่ฝั่งสว้ลเมโพสต์เป็นข้อความในห้องแชท Primya Clinic มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน เผยว่า “วันที่ 13 ที่นัดกัน ประเด็นเรื่องผู้ถือหุ้น ผมขอเสนอ 2 ทางนะครับ เผื่อมีเวลาไปคิดก่อนครับ
1.ให้เมกลับไปถือหุ้นปกติเลย
2.ให้หาคนมาถือแทน อาจจะ 1 คนถือ เท่า ๆ กับทุกคน หรือ 2 คน หาร 2 ไปครับ จะได้ดูไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ อยากเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยครับ เพื่อความสบายใจ พี่ ๆ คิดว่าไงฝากด้วยนะครับ”
หมอต่อ ตอบกลับว่า “ได้ครับ รับทราบถึงความไม่สบายใจเลย ครับๆ แต่คิดว่าเรามี solution ร่วมกันที่ ทุกคนไม่เสียผลประโยชน์ครับ”
ส่วนหมอกลาง พิมพ์ตอบกลับว่า “โอเคเทอ เดี๋ยวช่วยกันคิดนะๆๆๆๆๆ”
