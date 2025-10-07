บันเทิง

เม พรีมายา ลั่น ช็อกทุกดอก หลัง ‘หมอต่อ’ ไม่ยืนยันแชทจริง ท้าพิสูจน์กันในศาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.
107
เม พรีมายา งัดหลักฐานโต้ หมอต่อและยาย่าหลังถูกกล่าวหาไม่เกี่ยวข้องกับคลินิก

‘เม พรีมายา’ งัดแชทฟาดกลับ หลังถูกกล่าวหาไม่เกี่ยวข้องคลินิก ฝั่ง ‘หมอต่อ’ ไม่ยืนยันแชทจริง-ท้าพิสูจน์ในศาล ลั่น เปลี่ยนมือถือแชทหายแล้ว ยันอีกฝ่ายขายหุ้นตามเอกสาร

หลังจากที่ ยาย่า เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก ออกมาแจงประเด็นที่เกิดขึ้นกับ เม พรีมายา ผ่านรายการโหนกระแส ยืนยันว่า อีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับ Dermatige Aesthetics แต่อย่างใด พร้อมโต้กลับเรื่องใบอนุญาตคลินิกสาขาหนึ่ง ฝั่งยาย่าเผยว่าได้ไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ที่เกิดปัญหาคือโฟร์แมนหน้างานติดผิด วันนั้นดำเนินการขอใบอนุญาตสำหรับสาขาใหม่แล้ว

ล่าสุด เม พรีมายา ออกมาโต้กลับหลังจากที่ยาย่า และ หมอต่อ ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Phitnari Tantiwit ระบุว่า “4 ตุลาคม 2567 ลูกค้าไปทำใบอนุญาตออกวันไหน? รูปหลังที่ปิดทำการถ่ายวันหลังจากรูปแรก เพราะรอใบอนุญาตออกหรือไม่? พนักงานใครติดป้ายผิดมารับผิดชอบด้วยงับ”

เม พรีมายา ตอบกลับเรื่องใบอนุญาติสาขาใหม่
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit

พร้อมเปิดเผยความในใจว่า “วันนี้ดูโหนกระแส ทุกคนเข้าใจกันหรือยัง หลายปีที่ผ่านมาเมกับแซกเจออะไรมาบ้าง?”

เม พรีมายา ถามชาวเน็ตเข้าใจรึยังว่าต้องเจออะไรบ้าง
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit

ต่อมามีการเปิดเผยข้อความแชทระหว่างเธอและ หมอกลาง ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค หนึ่งหุ้นส่วนของคลินิกโต้กลับคำกล่าวหาที่ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dermatige Aesthetics ระบุว่า “ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dermatige เลยเหรอคะ? โลโก้ ยังช่วยกันเลือกอยู่เลย” ภาพแชทปรากฏบทสนทนาที่เธอคุยกับหมอกลางเรื่องโลโก้ของคลินิก

เม พรีมายา ชี้แจงเกี่ยวข้องกับคลิกนิก
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit

วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เม พรีมายา เคลื่อนไหวอีกครั้งว่า “ชอคทุกดอก” หลังจากที่หมอต่อออกมานั่งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากที่จบรายการโหนกระแสไป ฝั่งหมอต่อเผยว่า “อันนี้ขอไม่ยืนยัน ถ้าพิสูจน์ว่าเป็นแชทจริงไม่จริงก็ขอให้พิสูจน์กันในศาล ไม่ยืนยันว่าเป็นแอคเคาท์ของตนจริงหรือไม่ คือเราไม่รู้ว่ามันจะมีการตัดแต่งเอาบางช่วงบางตอนออกไปไหม ถ้าเขามั่นใจ เราก็มั่นใจในหลักฐานของเขาเหมือนกัน ไม่ได้คุยกันนานามาก พอเปลี่ยนมือถือแชทมันก็ไม่ได้มีแล้ว ยืนยันว่าเขาขายหุ้นไปแล้วตามเอกสาร”

ข้อความที่ฝั่งสว้ลเมโพสต์เป็นข้อความในห้องแชท Primya Clinic มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน เผยว่า “วันที่ 13 ที่นัดกัน ประเด็นเรื่องผู้ถือหุ้น ผมขอเสนอ 2 ทางนะครับ เผื่อมีเวลาไปคิดก่อนครับ

1.ให้เมกลับไปถือหุ้นปกติเลย

2.ให้หาคนมาถือแทน อาจจะ 1 คนถือ เท่า ๆ กับทุกคน หรือ 2 คน หาร 2 ไปครับ จะได้ดูไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ อยากเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยครับ เพื่อความสบายใจ พี่ ๆ คิดว่าไงฝากด้วยนะครับ”

หมอต่อ ตอบกลับว่า “ได้ครับ รับทราบถึงความไม่สบายใจเลย ครับๆ แต่คิดว่าเรามี solution ร่วมกันที่ ทุกคนไม่เสียผลประโยชน์ครับ”

ส่วนหมอกลาง พิมพ์ตอบกลับว่า “โอเคเทอ เดี๋ยวช่วยกันคิดนะๆๆๆๆๆ”

เม พรีมายา ลั่น ชอคทุกดอก
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

11 วินาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

44 นาที ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

52 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องเก๋ หายตัว 12 ปี ข่าวอาชญากรรม

มีเงื่อนงำ น้องเก๋ ตายปริศนา 12 ปี ล่าสุดแฟนเก่าฆ่าตัวตาย หลังเป็นข่าว เปิดเบาะแสสำคัญ ตร.เค้นสอบจนเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.
107
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button