ดีเจแมน ตอบชัด หลังคนสงสัย ‘ใบเตย’ ถือหุ้นในคลินิกดังไหม? ลั่น เรื่องนี้เล่ายาว

เรื่องยังไม่จบ! เพจดังขุดคลิปเก่า ‘ใบเตย’ ร่วมเฟรมวันเปิดคลินิก ‘เม พรีมายา’ พร้อมยาย่า-หมอต่อ-หมอกลาง ตั้งข้อสงสัยถือหุ้นด้วยไหม? ดีเจแมนโผล่เมนต์ ‘มีครับ เป็นชื่อผมเอง เล่ายาว’
หลังจากที่ เม พรีมายา และ หุ้นส่วนอีก 3 คน ได้แก่ ยาย่า เขมณัฏฐ์, หมอต่อ ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี และ หมอกลาง ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค ออกมาชี้แจงเรื่องการฝากหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการจดทะเบียนสาขาและบัญชีที่ให้ลูกค้าโอนเงินซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยกันก่อนหน้านี้ โดยทั้งสองฝ่ายตัดสินใจเดินหน้าดำเนินการทางกฏหมายต่อไป
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Lady Society โพสต์คลิปงานแถลงข่าวข่าวเปิดตัวคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามโดยที่มี เม พรีมายา, ยาย่า, หมอต่อ, หมอกลาง และ ใบเตย สุธีวัน ยืนอยู่เคียงคู่กัน พูดถึงจำนวนเงินที่ร่วมลงทุนกันกว่า 100 ล้านบาท พร้อมระบุแคปชั่นว่า “สรุปแล้ว #ใบเตย ถือหุ้นด้วยหรือไม่? กับดราม่าธุรกิจความงาม #เมพรีมายา #Primyaclinic เพราะในรายการบอกมีแค่ 4 หุ้น”
ฝั่ง ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ว่า “มีครับ เป็นชื่อผมเอง เล่ายาว”
งานนี้ชาวเน็ตหลาย ๆ คนต่างรอคอยว่าดีเจแมนจะออกมาเล่าข้อเท็จจริงในมุมของตนเองหรือไม่ เพราะในตอนที่ เม พรีมายา, หมอต่อ, หมอกลาง และ ยาย่า ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส หลาย ๆ คนทราบเพียงว่าผู้ที่หุ้นมีแค่ 4 คน แต่ตอนนี้กลับมีข้อมูลใหม่ที่เพิ่มทราบว่าดีเจแมนและใบเตยทราบเรื่องราวความขัดแย้งปมธุรกิจความงามของคลินิกดังด้วย
“ความจริง คือ ความจริง รอค่ะ”
“เอ้า!!! เริ่มเข้มข้นแล้วสิ รอใส่ใจคร่าา”
“มีเรื่องราวให้ต้องใส่ใจเพิ่มอีกแล้ว”
“เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเหลี่ยมเยอะ คดโกง ต่อไปจะไม่มีแม้แต่เพื่อน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน
- เม พรีมายา ลั่น ช็อกทุกดอก หลัง ‘หมอต่อ’ ไม่ยืนยันแชทจริง ท้าพิสูจน์กันในศาล
- สรุปดราม่า เม พรีมายา VS คลินิก เกิดอะไรขึ้น? ปมฝากหุ้น-ฮุบธุรกิจ เพื่อนสนิทหักหลัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: