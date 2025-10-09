ขุดประวัติ คิว ภูวศิษฐ์ ลูก ‘เสี่ยตือ คอสโม่’ เว็บพนัน เอี่ยวสินบน 40 ล้าน
ประวัติ คิว ภูวศิษฐ์ ลูก ‘เสี่ยตือ คอสโม่ ไชยอรุณโรจน์’ เว็บพนัน เอี่ยวสินบน ‘ไชยชนก’ 40 ล้าน
จากกรณีที่ชื่อของ นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ หรือ “คิว” ถูกพาดพิงว่าเป็นตัวละครสำคัญในคดีพยายามติดสินบน นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นเงิน 40 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อแลกกับการชะลอการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์ กำลังเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง
จากการตรวจสอบประวัติ พบว่านายภูวศิษฐ์เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์จริง เมื่อเดือนกันยายนปี 2565 เคยถูกตำรวจภูธรภาค 3 จับกุมพร้อมพวกรวม 5 คน ในปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”, “ร่วมกันฟอกเงิน” และ “สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
ในการจับกุมครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลยึดทรัพย์สินจากในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ประกอบด้วยเงินสด 18 ล้านบาท รถยนต์หรู 9 คัน และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 3 พันล้านบาท และยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก 8 คน
นอกจากนี้ ข้อมูลยังระบุว่า นายภูวศิษฐ์เป็นหนึ่งในบุตรชายของ “เสี่ยตือ คอสโม่” หรือ นายสมบูรณ์ สุขเจริญไกรศรี ซึ่งเป็นอดีตนายทุนรายใหญ่ที่เคยลงทุนทำธุรกิจกาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน
