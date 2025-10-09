ฮือฮา! ‘เน็ตฟลิกซ์’ เตรียมยื่นซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด “ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก”
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการฟุตบอล เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เตรียมยื่นซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) จาก ยูฟ่า
สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) กำลังมุ่งเป้าไปที่ยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมมิ่งระดับโลก เพื่อเข้าร่วมการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UEFA Champions League (UCL) ในรอบปี 2027-2033 ที่จะเริ่มเปิดตลาดประมูลในสัปดาห์หน้า
UC3 เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง UEFA และ European Football Clubs (EFC) ได้ประกาศว่าจะเริ่มกระบวนการประมูลใน 5 ตลาดใหญ่ของยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สเปน และสหราชอาณาจักร ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้
การประมูลครั้งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเอเจนซี่ Relevent ที่เข้ามาแทนที่ TEAM Marketing ในปี 2024 โดยเป้าหมายหลักของ UEFA และสโมสรใหญ่คือการทำลายสถิติรายได้สื่อให้ทะลุ 5,000 ล้านยูโร (ประมาณ 190,000 ล้านบาท) ต่อปี
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ Relevent มีแผนที่จะดึงดูด Apple, Netflix หรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อื่นๆ ให้เข้ามาประมูล ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบ Exclusive อย่างน้อยหนึ่งนัดต่อฤดูกาล คล้ายกับที่ Netflix เคยทำได้สำเร็จในการถ่ายทอดสดเกม NFL ในวันคริสต์มาส
นอกจากนี้ Relevent ยังจะเชิญพันธมิตรสื่อปัจจุบันของ UEFA ให้เข้าร่วมประมูลลิขสิทธิ์ในตลาดที่มากกว่าหนึ่งแห่ง และเสนอระยะเวลาสัญญานานกว่าสามปี ซึ่งเป็นการผ่อนปรนข้อกำหนดเดิมของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เคยกำหนดให้ทำสัญญาเป็นระยะสั้นๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
แม้ว่าการดึง Netflix เข้าร่วมประมูลจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่เป้าหมายที่ง่ายกว่าอาจเป็น DAZN ซึ่งเคยซื้อลิขสิทธิ์สตรีมมิ่ง Club World Cup มาแล้ว หรือ Amazon ซึ่งปัจจุบันได้สิทธิ์สตรีม UCL สัปดาห์ละหนึ่งนัดในเยอรมนี, อิตาลี และสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว
อเล็กซานเดอร์ เชเฟริน ประธาน UEFA กล่าวในที่ประชุมว่า “ผ่านกิจการร่วมค้านี้ เกมจะเติบโต และด้วย Relevent เคียงข้าง เรามีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น” และเสริมว่านี่คือวิธีที่เราจะ “เสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสรของเราและรักษาฟุตบอลยุโรปให้อยู่ในจุดสูงสุด”
อ้างอิง : www.nytimes.com
