“เกรียง กัลป์ตินันท์” โผล่พบ “เนวิน” โรงแรมดัง ยันคุยธุระส่วนตัว ปัดลือซบภูมิใจไทย
“เกรียง กัลป์ตินันท์” แกนนำเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี ยอมรับโผล่โรงแรมพูลแมน พบ “เนวิน ชิดชอบ” จริง แต่ยืนยันเป็นเพียงการคุยธุระส่วนตัว
8 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายเกรียง กัลป์ตินันท์ แกนพรรคเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปรากฏตัวที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าอาจมีการเจรจาย้ายพรรคเกิดขึ้น
การปรากฏตัวของนายเกรียงเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในงานสัมมนาใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมพูลแมนพอดี ยิ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจมีการนัดพบกันของแกนนำจากสองพรรคการเมือง
ภายหลังปรากฏเป็นข่าว นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนเดินทางมาที่โรงแรมพูลแมนจริง และได้เข้าพบกับ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นผู้มีบารมีในพรรคภูมิใจไทย เพื่อพูดคุยธุระส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม นายเกรียงได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือว่า ตนและกลุ่ม สส.อุบลราชธานี จะย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยยืนยันว่า “ผมคบกับนายเนวินมานานแล้ว คุยกันอยู่เรื่อย ไม่ใช่คบกันวันนี้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงเลือกตั้งแต่อย่างใด และผมไม่ได้คุยการเมืองเลย”
นายเกรียงยังย้ำว่า ตนและกลุ่ม สส. ของตนยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทย ดังที่ได้ไปปรากฏตัวในงาน “ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา
