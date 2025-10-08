ข่าวการเมือง

“เกรียง กัลป์ตินันท์” โผล่พบ “เนวิน” โรงแรมดัง ยันคุยธุระส่วนตัว ปัดลือซบภูมิใจไทย

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 16:39 น.
70

“เกรียง กัลป์ตินันท์” แกนนำเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี ยอมรับโผล่โรงแรมพูลแมน พบ “เนวิน ชิดชอบ” จริง แต่ยืนยันเป็นเพียงการคุยธุระส่วนตัว

8 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายเกรียง กัลป์ตินันท์ แกนพรรคเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปรากฏตัวที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าอาจมีการเจรจาย้ายพรรคเกิดขึ้น

การปรากฏตัวของนายเกรียงเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในงานสัมมนาใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมพูลแมนพอดี ยิ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจมีการนัดพบกันของแกนนำจากสองพรรคการเมือง

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ แกนนำพรรคเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ แกนนำพรรคเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี เดินทางไปที่โรงแรมพูลแมน / แฟ้มภาพ

ภายหลังปรากฏเป็นข่าว นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนเดินทางมาที่โรงแรมพูลแมนจริง และได้เข้าพบกับ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นผู้มีบารมีในพรรคภูมิใจไทย เพื่อพูดคุยธุระส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม นายเกรียงได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือว่า ตนและกลุ่ม สส.อุบลราชธานี จะย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยยืนยันว่า “ผมคบกับนายเนวินมานานแล้ว คุยกันอยู่เรื่อย ไม่ใช่คบกันวันนี้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงเลือกตั้งแต่อย่างใด และผมไม่ได้คุยการเมืองเลย”

นายเกรียงยังย้ำว่า ตนและกลุ่ม สส. ของตนยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทย ดังที่ได้ไปปรากฏตัวในงาน “ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

