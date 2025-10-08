ปลัดคลัง ตอบให้แล้ว ไม่มีสมาร์ตโฟน ยังได้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อยู่ไหม

ปลัดคลัง แจงกรณีผู้ไม่มีสมาร์ตโฟนจะไม่ได้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ระบุว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือผ่าน “บัตรคนจน” แทน
7 ตุลาคม 2568 ภายหลังการแถลงรายละเอียดโครงการ คนละครึ่งพลัส โดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น ได้มีประชาชนเกิดข้อสงสัยว่า ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวแล้ว
นายลวรณชี้แจงว่า รัฐบาลมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 โครงการควบคู่กันไป คือ โครงการคนละครึ่งพลัส และการเติมเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้จำนวน 13.5 ล้านคน จะได้รับการช่วยเหลือผ่านบัตรโดยตรง ไม่จำเป็นต้องใช้สมาร์ตโฟน
สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสที่มีผู้เข้าร่วม 20 ล้านคนนั้น จำเป็นต้องใช้สมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดการตรวจสอบได้และป้องกันการทุจริต
นายลวรณยอมรับว่า จะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ตกหล่น คือกลุ่มที่ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีสมาร์ตโฟน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์จากทั้งสองโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม นายลวรณกล่าวว่า หากตรวจพบกลุ่มคนเหล่านี้ ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือในลำดับต่อไป เนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มนี้มีจำนวนไม่มาก
สำหรับไทม์ไลน์โครงการคนละครึ่งพลัส จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 สำหรับ 20 ล้านสิทธิ์ และจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม–31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23.00 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ ส่วนร้านค้าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568
