ชื่นมื่น 2 ลูกชาย “วิรัช รัตนเศรษฐ” ร่วมวันเกิด “เนวิน” กระแสแรงโผซบขั้วน้ำเงิน
ลือเตรียมซบอกภูมิใจไทย ทวิรัฐ-ตติรัฐ 2 ลูกชายวิรัช รัตนเศรษฐ บ้านใหญ่โคราช สวมเสื้อบอลบุรีรัมย์ ร่วมงานวันเกิด “เนวิน” จ่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคสัปดาห์หน้า
เมื่อเร็วๆ นี้ในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งหนนี้จัดใหญ่กันที่สนามช้างอารีน่า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.68 ที่ผ่านมา โดยบรรดาสื่อมวลชนต่างพากันให้ความสนใจกับการปรากฏตัวของลูกชายนายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บ้านใหญ่นครราชสีมา
สำหรับนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีต สส.นครราชสีมา และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ พร้อมกับมารดา นางทัศนียา อดีตสส.นครราชสีมา ได้ถือโอกาสสวมเสื้อฟุตบอลเซาะกราวเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ส่วนนายอธิรัฐ ดดีตรมว.คมนาคม ลูกชายคนโต ไม่ได้มาร่วมงาน
ทั้งนี้กระแสล่าสุดระบุ นายทวิรัฐและนายตติรัฐ เตรียมจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคภท. ในสัปดาห์หน้า แม้ก่อนหน้าจะแว่วมาว่าตระกูลรัตนเศรษฐเคยเบนหัวซบพรรคส้มมาแล้ว จากกรณีที่นายวิรัช ลาออกจากพรรคพปชร. แถมลือหนาหูจะดัน “อธิรัฐ” ลูกชายคนโต ลงชิงเก้าอี้นายกอบจ.นครราชสีมา ในนามพรรคส้ม กระทั่งมาเกิดภาพร่วมอวยพรสดๆ ร้อนๆ และทำท่าจะไม่พลาดลงชิงชัยการเมืองในขั้วสีน้ำเงินแทนแล้วนั่นเอง.
