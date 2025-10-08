กัมพูชา ซัด ไทยหมิ่นประมาท ปมเป้ายิงรูปฮุนเซน เดือด ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคน
กัมพูชาเดือด! วุฒิสภาออกแถลงการณ์ประณามคนไทย ใช้รูป ‘ฮุนเซน’ เป็นเป้ายิงในงานวัด ‘ฮุนมานี’ ซัดซ้ำ ดูหมิ่นฮุนเซน เทียบเท่าการดูหมิ่นคนกัมพูชาทั้งชาติ
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความตึงเครียด กรณี วุฒิสภากัมพูชาออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ แสดงความเสียใจและประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำอันผิดศีลธรรมของคนไทยบางส่วน ที่นำรูปภาพของ สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาไปใช้เป็นเป้ายิงปืนในงานวัดแห่งหนึ่ง
สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ระบุว่า พฤติกรรมนี้ถือเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และบั่นทอนจิตวิญญาณของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, ค่านิยมทางศีลธรรม และความเคารพซึ่งกันและกันอย่างร้ายแรง และขัดต่อหลักการพื้นฐานที่ชี้นำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในฐานะสมาชิกอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศ
นอกจากการประณามแล้ว วุฒิสภากัมพูชายังได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทย แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีอารยะและศักดิ์ศรี เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
แถลงการณ์ได้ปิดท้ายโดยเน้นย้ำว่า มิตรภาพระหว่างกัมพูชาและไทยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ, ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเท่าเทียม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสันติภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนต่อไป
ขณะที่ ฮุน มานี (Hun Many) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนแห่งกัมพูชา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีคลิปวิดีโอคนไทยยิงรูปภาพของ สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา ระบุว่าการกระทำดังกล่าวไม่ใช่แค่การดูหมิ่นสมเด็จฯ ฮุน เซน เพียงคนเดียว แต่ถือเป็นการดูหมิ่นประชาชนชาวกัมพูชาทุกคน
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีคลิปวิดีโอหนึ่งเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นภาพของชายไทยคนหนึ่งที่กำลังยิงปืนใส่รูปภาพของสมเด็จฯ ฮุน เซน เพื่อชิงรางวัล เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชากำลังตึงเครียด
ฮุน มานี ได้ให้เหตุผลสนับสนุนพร้แมชชอมอธิบายว่าเหตุใดการกระทำนี้จึงถือเป็นการดูหมิ่นคนทั้งชาติ เพราะเป็นการดูหมิ่นจากชาวต่างชาติต่อผู้นำของกัมพูชา ในฐานะชาติหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะในอดีต, ปัจจุบัน หรืออนาคต
นอกจากนี้ การดูหมิ่นสมเด็จฯ ฮุน เซน คือ การหมิ่นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อนำพากัมพูชาจากประเทศที่แตกสลายด้วยสงครามให้กลับมาเป็นชาติที่น่าภาคภูมิใจดังเช่นทุกวันนี้ ทั้งยังเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก
แม้สมเด็จฯ ฮุน เซน จะถูกดูหมิ่นมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ท่านกลับเรียกร้องให้พลเมืองกัมพูชารักษาความสูงส่งและเกียรติของตนเอง โดยไม่ตอบโต้ด้วยการกระทำที่ดูหมิ่นเช่นเดียวกัน ฯพณฯ ฮุน มานี จึงขอให้ชาวกัมพูชาปฏิบัติตามคำเรียกร้องนี้
ส่วนประเด็นปัญหาชายแดน เขาขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ ฮุน มาเนต ที่กำลังแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจกองทัพต่อไป ยืนยันว่ากัมพูชาต้องการสันติภาพและจะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ใช่การใช้กำลัง
ข้อมูลจาก : kampucheathmey
