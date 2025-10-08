ข่าว

“ตรีนุช” สั่งสอบด่วน ปมเชฟไทย เสียชีวิตที่กัมพูชา หลังถูก รพ.ปฏิเสธการรักษา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 14:13 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 14:13 น.
87

“ตรีนุช” สั่งสอบด่วน กรณีเชฟไทยเสียชีวิตที่กัมพูชา หลังถูกโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา เบื้องต้นพบเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง ไม่ได้ผ่านระบบของกระทรวงแรงงาน

8 ตุลาคม 2568 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชายไทยซึ่งเป็นเชฟบนเรือ ถูกโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชาปฏิเสธการรักษาจนต้องนอนป่วยข้างถนนและเสียชีวิตในที่สุด โดยยืนยันว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตามสิทธิประโยชน์แล้ว

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อติดตามความคืบหน้าและดูแลสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาด้วยตนเอง โดยไม่ได้ผ่านระบบการจัดส่งของกระทรวงแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
FB/ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong

ข้อมูลระบุว่า ไม่พบการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของผู้เสียชีวิต และไม่พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกของ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งตามปกติแล้ว หากแรงงานไทยที่ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายผ่านกระทรวงฯ เสียชีวิต ครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนนี้ นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม พบว่าผู้เสียชีวิตเคยเป็นผู้ประกันตนในระบบของไทยเพียง 2 เดือนในปี 2567 ก่อนจะลาออกไป

นางสาวตรีนุชชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทูตแรงงานประจำอยู่ที่ประเทศกัมพูชาโดยตรง ดังนั้นการช่วยเหลือจึงต้องดำเนินการผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักมายังกระทรวงแรงงานในประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้คำมั่นและขอให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตสบายใจว่า กระทรวงแรงงานจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มความสามารถ พร้อมให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่แจ้งข้อมูลและไปทำงานในกัมพูชาอย่างถูกกฎหมายจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นอาชีพทักษะสูง เช่น เชฟ วิศวกร และผู้บริหาร

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

