ประวัติ “โทน บางแค” จากเด็กขายหอย สู่ผู้ทรงอิทธิพล วงการพระเครื่อง
ย้อนเส้นทาง โทน บางแค ประวัติ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย จากเด็กชุมชนบางแคที่เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการพระเครื่องยุคดิจิทัล และผู้ก่อตั้งบริษัทรับรองพระแท้
ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อทุกวงการ ชื่อของ โทน บางแค หรือ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย ได้กลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในโลกพระเครื่อง เขาคือกรณีศึกษาของคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นนักธุรกิจพระเครื่องระดับพันล้านบาท และผู้ทรงอิทธิพลในวงการ
จุดเริ่มต้นที่ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ ป.4
โทน บางแค เล่าว่าเขาเติบโตมาในย่านบางแคกับคุณย่า ชีวิตในวัยเด็กไม่ได้สุขสบายนัก แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มสนใจป้าย ‘รับเช่าพระ’ และลองนำพระที่บ้านไปขาย จนได้เงินมาหลักสิบ ความสงสัยใคร่รู้พาเด็กชายชั้น ป.4 แอบเดินทางไปยังท่าพระจันทร์ สนามพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขายึดมั่นในเส้นทางนี้
จาก ‘ผู้ชายขายหอย’ สู่เซียนพระแถวหน้า
จากผู้ชายขายหอย สู่นักธุรกิจพระพันล้าน กลายเป็นภาพจำของโทน บางแค ไปแล้ว เจ้าตัวเปิดเผยว่าชีวิตช่วงที่ต้องดิ้นรนทำทุกอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพ ควบคู่ไปกับการศึกษาพระเครื่องอย่างหนักหน่วงด้วยตัวเองจากหนังสือและสนามพระจริง จนกระทั่งสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และเครือข่าย จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแถวหน้าของวงการ
ยกระดับวงการด้วยคอนเทนต์และระบบตรวจสอบ
สิ่งที่ทำให้ โทน บางแค แตกต่าง คือการใช้สื่อดิจิทัลอย่างยูทูบและเฟซบุ๊ก ‘โทน บางแค FC.’ ในการสอนวิธีดูพระและเตือนภัยพระเก๊ สร้างฐานผู้ติดตามนับล้านคน
ยิ่งไปกว่านั้น เขายังได้ก่อตั้ง บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด และ T-Amulet Center เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระแท้ เป็นการยกระดับวงการให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือมากขึ้น
เรื่องราวของ โทน บางแค คือบทพิสูจน์ของ ‘ผู้ประกอบการความรู้’ (Knowledge Entrepreneur) ที่เปลี่ยนความหลงใหลและความเพียรพยายามให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และกำลังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันตลาดพระเครื่องไทยจากโลกแห่งความเชื่อสู่โลกที่มีมาตรฐานรองรับ
ล่าสุดวันพุธนี้ โทน บางแค ได้โพสต์ข้อความปริศนาบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“เขินเลยกู หมาล่า หมาเล่า หมาเน่า”
