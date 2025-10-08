บันเทิง

สวยแพ็กคู่! “ผอ.แตงโม” คัฟเวอร์ “เจนิส” นั่งวินสุดโซ๊ะ เจ้าตัวการันตีเหมือนเป๊ะ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 13:54 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 13:54 น.
“ผอ.แตงโม” แต่งชุดคัฟเวอร์เป็น “เจนิส เจณิสตา” ในคลิปนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์สุดเซ็กซี่ เหมือนจนชาวเน็ตตะลึง แม้แต่เจ้าของต้นฉบับยังต้องโผล่มาเมนต์ชม

กลายเป็นไวรัลสุดฮาในโลกโซเชียล เมื่อ “ผอ.แตงโม” อินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านส้มตำชื่อดัง ได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวคัฟเวอร์เป็นนักแสดงสาว “เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลกับคลิปนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์สุดเซ็กซี่

ผอ.แตงโม ได้จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม โดยสวมเดรสสั้นสีชมพูตามแบบต้นฉบับ พร้อมขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ โพสท่าอวดหุ่นสวยสับ มองกล้องด้วยอินเนอร์สุดเซ็กซี่ และสยายผมเบาๆ เรียกได้ว่าถอดแบบเจนิส มาเป๊ะทุกองศา

&quot;ผอ.แตงโม&quot; ขณะโพสท่าเซ็กซี่บนรถจักรยานยนต์รับจ้าง
FB/ แตงโมอวบอึ๋ม

คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในทันที โดยมีผู้เข้ามากดแสดงความรู้สึกมากกว่า 7 หมื่นครั้ง และมียอดแชร์มากกว่า 7 พันครั้ง ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความเหมือนและความสวยแซ่บของ “ผอ.แตงโม” กันอย่างล้นหลาม เช่น “ตอนลง หน้าลุงสิ้นหวังมาก55555” , “ชุดแบบเจนเลยจ้า แยกไม่ออกเลยไหนเจนไหนแตงโม สวยโซ๊ะทั้งคู่” , “แซ่บมากจ้า” ,”เทรนด์แต่งหน้าแมว พส.จีน มาก”

ภาพเปรียบเทียบระหว่าง &quot;เจนิส เจณิสตา&quot; และ &quot;ผอ.แตงโม&quot; ในชุดสีชมพูบนวินมอเตอร์ไซค์
TikTok/ @jarnistarrr และ FB/ แตงโมอวบอึ๋ม

ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ เจ้าของไวรัลอย่าง เจนิส เจณิสตา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวด้วยว่า “แม่ โคตรโซ๊ะอะ5555555555555 ชอบมากค่ะ สวยฟีลสาวแรกแย้ม” เรียกได้ว่าเป็นการการันตีว่าการคัฟเวอร์ครั้งนี้เหมือนและปังจริงจนต้นฉบับต้องยอม

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

