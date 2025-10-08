สวยแพ็กคู่! “ผอ.แตงโม” คัฟเวอร์ “เจนิส” นั่งวินสุดโซ๊ะ เจ้าตัวการันตีเหมือนเป๊ะ
“ผอ.แตงโม” แต่งชุดคัฟเวอร์เป็น “เจนิส เจณิสตา” ในคลิปนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์สุดเซ็กซี่ เหมือนจนชาวเน็ตตะลึง แม้แต่เจ้าของต้นฉบับยังต้องโผล่มาเมนต์ชม
กลายเป็นไวรัลสุดฮาในโลกโซเชียล เมื่อ “ผอ.แตงโม” อินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านส้มตำชื่อดัง ได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวคัฟเวอร์เป็นนักแสดงสาว “เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลกับคลิปนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์สุดเซ็กซี่
ผอ.แตงโม ได้จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม โดยสวมเดรสสั้นสีชมพูตามแบบต้นฉบับ พร้อมขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ โพสท่าอวดหุ่นสวยสับ มองกล้องด้วยอินเนอร์สุดเซ็กซี่ และสยายผมเบาๆ เรียกได้ว่าถอดแบบเจนิส มาเป๊ะทุกองศา
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในทันที โดยมีผู้เข้ามากดแสดงความรู้สึกมากกว่า 7 หมื่นครั้ง และมียอดแชร์มากกว่า 7 พันครั้ง ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความเหมือนและความสวยแซ่บของ “ผอ.แตงโม” กันอย่างล้นหลาม เช่น “ตอนลง หน้าลุงสิ้นหวังมาก55555” , “ชุดแบบเจนเลยจ้า แยกไม่ออกเลยไหนเจนไหนแตงโม สวยโซ๊ะทั้งคู่” , “แซ่บมากจ้า” ,”เทรนด์แต่งหน้าแมว พส.จีน มาก”
ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ เจ้าของไวรัลอย่าง เจนิส เจณิสตา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวด้วยว่า “แม่ โคตรโซ๊ะอะ5555555555555 ชอบมากค่ะ สวยฟีลสาวแรกแย้ม” เรียกได้ว่าเป็นการการันตีว่าการคัฟเวอร์ครั้งนี้เหมือนและปังจริงจนต้นฉบับต้องยอม
