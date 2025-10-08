สุดช้ำ! หมออ้นเคยโดนโกง แถมคู่กรณีลูกเป็นดารา ชาวเน็ตแห่เดา
ใครกัน? หมออ้น ฉัตรพล โผล่แฉเคยโดนโกง แต่ไม่ใช่กรณีปัจจุบัน ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่! คู่กรณีก็ลูกเป็นดารา ชาวเน็ตเมนต์สนั่นรอใส่ใจ
หลังจากสังคมให้ความสนใจไปที่ประเด็นเรื่องเพื่อนที่ไว้ใจฮุบกิจการคลินิกความงามชื่อดังกระทั่งมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย ล่าสุด หมออ้น นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์กรณีที่คนถูกโกง โดยไม่ใช่กรณีปัจจุบัน อีกทั้งคู่กรณียังเป็นลูกดาราอีกด้วย
หมออ้น โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ,ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung,MD. ระบุว่า “หมอก็เคยโดนแหละโกงน่ะ แต่ไม่ใช่กรณีปัจจุบัน คู่กรณีก็ลูกเป็นดาราอีกต่างหาก”
งานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดที่จะตั้งตารอให้หมออ้นออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น บางส่วนแห่คอมเมนต์ ‘เอาใจใส่’ กันยกใหญ่ ขณะที่อีกส่วนออกมาแสดงความเห็นเชิงแซววว่า “คุณหมอจะมากระตุ้นต่อมเผือกแล้วจากไปเช่นนี้ไม่ได้เด้” นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามาเมนต์ว่าอยากให้คุณหมออ้นำไปนั่งในรายการโหนกระแสเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
“ทุกคนน่าจะมีบทเรียนเรื่องแบบนี้ในชีวิตทุกคน นี้เคยโดนโกงแชร์หลังจากนั้นคือไม่เล่นอีกเลย”
“พอได้รับเชิญให้ออกโหน หมอต้องว่างไปแน่ หมอคนอื่นไม่ว่าง แต่หมออ้นว่างค่ะ 555”
“เปิดมาแล้ว อย่าหยุดนะคะหมอมีแต่คนรอใส่ใจ”
“คุณหมอโดนบ่อยมาก ไหนจะอินฟลูอีก”
