สุดช้ำ! หมออ้นเคยโดนโกง แถมคู่กรณีลูกเป็นดารา ชาวเน็ตแห่เดา

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 13:46 น.
85
หมออ้น เผยเคยโดนโกง คู่กรณีลูกเป็นดารา

ใครกัน? หมออ้น ฉัตรพล โผล่แฉเคยโดนโกง แต่ไม่ใช่กรณีปัจจุบัน ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่! คู่กรณีก็ลูกเป็นดารา ชาวเน็ตเมนต์สนั่นรอใส่ใจ

หลังจากสังคมให้ความสนใจไปที่ประเด็นเรื่องเพื่อนที่ไว้ใจฮุบกิจการคลินิกความงามชื่อดังกระทั่งมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย ล่าสุด หมออ้น นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์กรณีที่คนถูกโกง โดยไม่ใช่กรณีปัจจุบัน อีกทั้งคู่กรณียังเป็นลูกดาราอีกด้วย

หมออ้น โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ,ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung,MD. ระบุว่า “หมอก็เคยโดนแหละโกงน่ะ แต่ไม่ใช่กรณีปัจจุบัน คู่กรณีก็ลูกเป็นดาราอีกต่างหาก”

งานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดที่จะตั้งตารอให้หมออ้นออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น บางส่วนแห่คอมเมนต์ ‘เอาใจใส่’ กันยกใหญ่ ขณะที่อีกส่วนออกมาแสดงความเห็นเชิงแซววว่า “คุณหมอจะมากระตุ้นต่อมเผือกแล้วจากไปเช่นนี้ไม่ได้เด้” นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามาเมนต์ว่าอยากให้คุณหมออ้นำไปนั่งในรายการโหนกระแสเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น

“ทุกคนน่าจะมีบทเรียนเรื่องแบบนี้ในชีวิตทุกคน นี้เคยโดนโกงแชร์หลังจากนั้นคือไม่เล่นอีกเลย”

“พอได้รับเชิญให้ออกโหน หมอต้องว่างไปแน่ หมอคนอื่นไม่ว่าง แต่หมออ้นว่างค่ะ 555”

“เปิดมาแล้ว อย่าหยุดนะคะหมอมีแต่คนรอใส่ใจ”

“คุณหมอโดนบ่อยมาก ไหนจะอินฟลูอีก”

หมออ้น ลั่น เคยโดนแหละโกงน่ะ แต่ไม่ใช่กรณีปัจจุบัน
ภาพจาก Facebook : นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ,ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung,MD.
ชาวเน็ตเมนต์หลังหมออ้น เคยโดนโกงคู่กรณีก็ลูกเป็นดารา
ภาพจาก Facebook : นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ,ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung,MD.
หมออ้น นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง
ภาพจาก Facebook : นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ,ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung,MD.

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

