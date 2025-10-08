“หมออ้น” แซะหมอ เบี้ยวออกรายการ อ้างติดเคส ชี้ฟังไม่ขึ้น หมอด้วยกันยังส่ายหัว
“นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง” แซะหมอ เบี้ยวออกรายการ อ้างติดเคส ของคู่กรณี “เม พรีมายา” ชี้ฟังไม่ขึ้น หมอด้วยกันยังส่ายหัว เจ้าตัวอินเพราะเคยโดนโกงเหมือนกัน
นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung, MD โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังจากกรณีของ เม พรีมายา กับหุ้นส่วนธุรกิจคลินิกความงาม “Dermatige Aesthetics” ในการสัมภาษณ์รายการ โหนกระแส ด้านหมอต่อ และหมอกลาง ไม่สามารถเข้ารายการได้ในวันจันทร์ที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากให้เหตุผลว่าติดเคสคนไข้ในคลินิก
นพ.ฉัตรพล โพสต์ระบุว่า “คำว่าหมอติดเคส เลื่อนไม่ได้นี่ หมอด้วยกันฟังยังส่ายหัว นี่หมอหัตถการ ฉีดโบทอกซ์ฟิลเลอร์ ทำหน้านี่เลื่อนไม่ได้จริง ๆ เหรอ ฟังไม่ขึ้นมาก ๆ ขนาดเราหมอผ่าตัดยังเลื่อนเลย ถ้าต้องรีบไปแทงหวย”
ต่อมา นพ.ฉัตรพล ได้โพสต์ว่า “โยกใบประกอบคลินิกพอทน (จริง ๆ ก็ไม่พอทน) บอกว่าแชตปลอมพอเลย” พร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “อินเพราะอะไร เพราะเคยโดนโกงไง”
ด้านผู้ติดตามได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นสอบถามว่า “หมอเอาเวลาที่ไหนไปตามค่ะเนี่ย ไม่ติดเคสหรอคะ” นพ.ฉัตรพล ตจจอบกลับว่า “ผ่าเสร็จตี 1 มานั่งดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ย โคตรง่วงแต่ก็ต้องอัพเดต” ซึ่งได้มีผู้ใช้หลายคนต่างกดความรู้สึกตลกขบขันเป็นจำนวนมาก
