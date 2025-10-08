ด่วน! สนามบินภูเก็ต ประกาศปิดรันเวย์ชั่วคราว หลังเครื่องบินทหารขัดข้อง
ทภก. แจ้งเหตุอากาศยานของกองทัพเรือเกิดขัดข้องบนทางวิ่งเมื่อเวลา 11.14 น. วันนี้ (8 ต.ค.) อยู่ระหว่างเคลื่อนย้าย แนะผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินโดยตรง
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้ออกประกาศชี้แจงเป็นการเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่ง (Runway) ส่งผลให้ต้องมีการปิดทางวิ่งชั่วคราวใน วันนี้ (8 ต.ค. 68)
ตามประกาศจากเพจเฟซบุ๊ก Phuket International Airport – HKT ระบุว่า เมื่อเวลา 11.14 น. ได้เกิดเหตุ อากาศยานของกองทัพเรือ เกิดเหตุขัดข้องขณะอยู่บนทางวิ่ง
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางท่าอากาศยานภูเก็ตจึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศปิดทางวิ่งชั่วคราว เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานลำดังกล่าวออกจากพื้นที่ และเข้าประเมินสภาพพื้นผิวทางวิ่งให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่กำลังจะขึ้น-ลงในขณะนี้ ทางท่าอากาศยานภูเก็ตจึงขอให้ ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะเที่ยวบินของท่านกับสายการบินโดยตรง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทีมข่าว The Thaiger จะรายงานให้ทราบทันที
